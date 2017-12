Čeho si jednoduše nemůžete nevšimnout. Hlavní sociální trendy roku 2017!

Ženská síla

Rok proběhl ve znamení feminismu. Začal ženskou demonstrací Women`s March v ulicích největších měst USA a dalších zemí v den inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa. Protestu se zúčastnilo asi 2,6 milionu lidí, mezi nimiž byly stovky žen v růžových pletených čepicích. Představitelky krásného pohlaví tím vyjádřily pobouření nad návrhem na zrušení státního financování potratů.

Díky rozsahu a účasti světových celebrit získal tento protest obrovský ohlas v tisku a sociálních sítích.

Po Women`s March následovaly ženské on-line flashmoby. Globální flashmob #MeToo (Já také) byl věnován sexuálnímu násilí: uživatelé (drtivou většinu tvořily ženy) se podělili o vzpomínky na zažité obtěžování nebo znásilnění. Podle dat Facebooku použilo za prvních 24 hodin po startu flashmobu hashtag #MeToo v 12 milionech komentářů 4,7 milionu lidí.



Myšlenka nadčlověka

Zájem o zdravý způsob života se dostal v roce 2017 na zcela novou úroveň. Správná životospráva a fitness jsou krásné věci, ale některým to nestačí. Štafetu převzalo hnutí biohackerů, které popularizují pokrokoví obyvatelé Křemíkového údolí.

Biohacking (neboli bodyhacking) je učení, jehož základ tvoří myšlenka, že se do organismu dá proniknout jako do počítače, a přinutit ho, aby fungoval pro zdraví a dlouhý život. Biohackeři věří, že všichni jsme naprogramování na minimálně 120 let života, ale z různých důvodů toho nedokážeme dosáhnout. Užívají polyvitamíny, potravinové doplňky, nootropické přípravky a dokonce antidepresiva.



Sen o finanční svobodě

Nač jsou současnému člověku peníze? Snad, aby si koupil co možná víc pěkných a drahých věcí? Nikoli, mezi těmi, kdo dosáhli věku 25-45 let, ztrácí řetěz „vydělal si — utratil — vydělal si" pomalu, ale jistě popularitu. Zato si ji stále víc získává koncepce finanční svobody. Mnozí mladí lidé vůbec nehodlají sedět do penze v kanceláři kvůli potěšení z koupě luxusního auta nebo většího domu. V médiích a blogech psali letos mnohem víc o tom, jak si ušetřit Fuck you money, tedy, částku, která by dovolila vykašlat se na práci a žít výhradně z pasivního příjmu.

Bloger Mr Money Mustache vyslovil, například, předpoklad, že by potřeboval částku 25 krát větší než běžný roční příjem, kterou by vložil do spolehlivých, málo riskantních aktiv v pevné měně.

Velmi populární jsou různé finanční kalkulačky, které pomáhají spočítat, kolik má člověk měsíčně ušetřit a kolik let potrvá toto vytoužené obohacení.

Rytmus dnešního života nás nutí, abychom stále hledali zdroj uvolnění, tichý přístav relaxace (aspoň pětiminutové). V roce 2017 se stalo definitivně jasné, že lidstvo touží po útěku před každodenním stresem, kterých bylo letos dost.

Na sociálních sítích jsou stále populárnější hashtagy #hygge (přes 2,8 milionu komentářů) a #wabisabi (přes 270 tisíc komentářů). Oba znamenají hledání harmonie a klidu v dnešní neklidné skutečnosti.