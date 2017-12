Velké vyhlídky juanu. Čína se uchází o prvenství před Amerikou v oblasti energetiky

Problémy s prvním místem

Donald Trump ujišťuje, že byla jeho nedávná cesta do Pekingu úspěšná a jako důkazy uvádí vřelé přijetí, které pro něj v Číně zorganizovali. Ale jeho politika protekcionalismu a „odchodu dovnitř", tedy z mezinárodního bojiště, už začíná přivádět Ameriku k zaostávání za Čínou. Obzvláště názorně je to vidět na příkladu energetiky, píše stránka energypost.eu.

Zaplnění prázdnoty

© Sputnik/ The press service of Beloyarsk NPP Ruská jaderná energetika položila USA na lopatky

Si Ťin-pching a Donald Trump samozřejmě narychlo po jednáních mluvili o ohromné vzájemné sympatii. Samozřejmě, americké a čínské společnosti podepsaly mnoho kontraktů a dohod v celkové hodnotě, která minimálně na papíře převyšuje čtvrt trilionu dolarů.

Ale vše to leží na povrchu, i když je to samozřejmě pravda. V hloubi je to, že Peking úspěšně zaplňuje prázdnotu vytvořenou odchodem Washingtonu. Příkladů trumpovského protekcionalismu je víc než dostatek. Je to také odchod USA z Pařížské dohody o klimatu a Transpacifického partnerství (TPP) a odmítnutí bezvýhradné podpory proslulého Pátého článku stanov NATO, vyžadující válku se všemi, kteří napadnou členy aliance, a zavedení vysokých tarifů na import z Kanady… Tohle a mnohé další dává Pekingu skvělou možnost zesilování svého vlivu. Není zvláštní, že v čínském hlavním městě uspořádali pro prezidenta takové vřelé přijetí.

Tři čínské výstrahy

Úspěšné a rychlé zaplnění prázdnoty Čínou se nejvýrazněji projevuje ve třech oblastech. Peking se uchází o hegemonii dolaru, která umožnila Americe stát se supervelmocí. Ropné futuresy o s hlavními značkami Brent a West Texas Intermediate probíhají v dolarech. Hegemonii americké valuty používá Washington dlouho a úspěšně. Jedním z jejich projevů je schopnost používat dolar jako ekonomickou zbraň a zavádět sankce proti nevítaným zemím. Například Rusku a Íránu. Pravděpodobně ve velké míře i pro to, aby se samotný Peking nestal obětí washingtonských sankcí, chce spustit obchod ropných kontraktů v juanech, které lze převést na zlato, přičemž není vyloučeno, že dokonce ještě v tomto roce. S ohledem na to, že je Čína největším kupcem ropy na planetě, není dobré podceňovat ropné juany jakožto zbraň proti dolaru.

Siho plán jako Marshallův plán

Vše se nečekaně změnilo — ne Amerika, ale Čína nyní zajišťuje svobodný obchod. Jedním z důkazů této paradoxní myšlenky je i grandiózní projekt Siho „Jeden pás, jedna cesta" (OBOR), který zasahuje několik zemí na třech kontinentech, který často nazývají „Marshallovým plánem XXI." století a který obsahuje přibližně dvě třetiny obyvatelstva planety, skoro třetinu světového HDP a přibližně čtvrtinu globálního obchodu. O rozsahu čínského projektu vypovídá předpokládaná průměrná suma ročních investic — 1,7 trilionů dolarů. Přičemž financování bude vykonáváno převážně čínskými finančními institucemi — Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank a Silk Road Fund a ne MMF a Světovou bankou jako obvykle.

Jedním z bodů OBOR bude vytvoření celosvětové elektrické supersítě pro boj s globálním oteplováním, kde Peking také zaujal místo lídra, které opustil Washington. Si nedávno při zahájení XIX. sjezdu Komunistické strany Číny oznámil, že bude Čína světovým lídrem v boji se změnami klimatu.

Za své vítězství v prezidentských volbách v roce 2016 vděčí Donald Trump ve velké míře své image bystrého a úspěšného byznysmena. Avšak obchody a jiné novinky ze světa byznysu, které přinesl do Bílého domu, mohou přinést jen krátkodobý efekt pro ekonomiku, domnívá se energypost. Z druhé strany ztrácí na významu ve srovnání s vlivem čínských projektů na ekonomiku, včetně globální ekonomiky. Strategická vítězství Pekingu jsou v této souvislosti tématem pro zvláštní rozhovor.