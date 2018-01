7 mužských slov, která vytočí každou ženu

Muži často žertují, že život s dívkou je jako procházka na minovém poli a pokud by v první den jejich vztahu jim do rukou dali mapu s vyznačenými nebezpečnými zónami, tak by vše bylo mnohem jednodušší.

Portál AdMe.ru vyslyšel přání silnějšího pohlaví a vytvořil něco, co se podobá té mapě, která vás může zachránit v těžký okamžik.

1. Už s tím opět začínáš?

V případě, že je vše zcela jasné, tato fráze se používá k tomu, abyste vyjádřili k tomu svůj negativní vztah, a vypadá poněkud… promiňte, ale vypadá to poněkud hrubě. Pro ženu to zní jako výhružka, i v případě, že jste hodný a mírumilovný muž.

Pokud se vám nelíbí, co se stalo, nebo co jste uslyšel, tak to řekněte na rovinu a vysvětlete proč. Nehrajte si na borce z béčkového akčního filmu.

2. OK!

Popuzující výraz, který často užívají muži jak online, tak i v živé komunikaci. Tak krátká odpověď na dlouhou zprávu budí dojem, že jste si ani nepřečetli nebo nevyslechli to, co vám žena chtěla říct. To znamená, že pro vás není důležité to, co je důležité pro ni. A to je pro ni zcela jistě důležité. Co pak by jinak psala tak dlouhou zprávu o věci, na kterou kašle?

3. Má maminka to ale dělá jinak!

Vážně? A kolik vám je let? Pokud jste dostatečně dospělý, abyste navázal vážný vztah s ženou, tak proč ty školní scény? Pokud vaše milovaná maminka děla vše líp, tak jděte k mamince a nevracejte se zpět, dokud nevyrostete.

Není nic špatného na tom, že obdivujete svou maminku, avšak byste ji neměl srovnávat se svou milovanou přítelkyní. Zavání to už oidipovským komplexem.

4. Já jsem ti to říkal

Samozřejmě že říkal! Mluvit je snazší než dělat. Každý skutek může skončit neúspěchem. To se týká každého. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Nemusíte svými jízlivými poznámkami činit nezdar ještě horší, než je.

5. Jde to

Tady pomůže pouze názorný příklad. Představte si, že ráno po romantické schůzce si svou přítelkyni zeptáte, jak se jí vše líbilo, a ona odpovídá: „Šlo to." Nebylo to příjemné, nebylo to špatné, prostě to šlo. Jinými slovy, to, co jste včera prožili, bylo natolik všední a obyčejné, že nemá smysl na to vzpomínat. Líbí se vám to?

Když se vás přítelkyně ptá, jak vypadá, tak se bude hodit jakákoliv odpověď kromě „ujde to".

6. To jsi neříkala

Muži si stěžují na příliš dobrou ženskou paměť, když si dokážou vzpomenout na pět let staré křivdy a přitom se domnívají, že si žena nedokáže vzpomenout na to, co sama říkala. Pánové, kde je vaše proslavená logika? Ženě navíc přijde, že si nepamatujete, co říkala kvůli tomu, že vás nezajímalo, o čem mluvila, a proto jste ji neposlouchal.

7. Kolegyně mi poradila…

Žena si uvědomuje, že muži mohou mít kamarádky z dětství, kolegyně a že na světě existují i jiné ženy kromě ní. Když se ale autorita jiné ženy staví výš (i v případě, že má v této otázce mnohem více zkušeností), tak se jí to může hodně dotknout.

Pro vás může být kolegyně, se kterou jste prošli ohněm a vodou, opravdovým bráchou, ale v očích vaší přítelkyně je konkurentkou. Nebuďte žárlivost u milované osoby.