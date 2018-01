7 populárních přesvědčení, která vědci už dávno vyvrátili

1. Myši mají rády sýr

Natolik, že nemůžou odolat jeho vůni a chuti. V daleké minulosti byla tato potravina jedna z těch, která ležela na pultu bez balení. Proto trpěla nájezdy hlodavců více než ostatní. Později ale se spojení mezi hlodavci a sýrem zakořenilo stabilně ve společnosti.

2. Děti šílí kvůli cukru

Ve skutečnosti je neschopnost dítěte „správně" se chovat psychologický problém . Tento mýtus ale stále žije a nutí rodiče přísně kontrolovat dávky cukru dětem. Stojí za to zmínit, že dětský organizmus potřebuje cukr mnohem více než ten dospělý.

3. Pátek 13tého — den smůly

Odkud se toto tvrzení vzalo, to není jasné. Jediným faktem je to, že v pátek 13. října 1307 papež Kliment V. spolu s francouzským králem Filipem Sličným rozehnal řád Templářů tím, že zadržel jeho čelní představitele. Během popravy Jacob de Molay krále a papeže proklel. Aristokracie se očividně natolik vyděsila, že to přešlo do historie.

4. Anglie je nejdeštivější země

Mýtus o zamračeném Albionu se v literatuře často používá spisovateli pro to, aby bylo možné dodat atmosféru záhadnosti. Ve skutečnosti je nejdeštivější město na světa Lloró v Kolumbii, kde naprší 13 300 milimetrů za rok. Pro srovnání, v Londýně je to okolo 500 milimetrů, v Římě okolo 760. V Itálii ovšem déšť přichází v zimních měsících, zatímco v Anglii prší po celý rok rovnoměrně.

5. Mrtvé moře je nejvíce slané ze všech

Rekordně slané je jezero Don Juan Pond v Antarktidě. Nezamrzá ani v 30 stupňovém mrazu. Tvořitelé ratingů často zapomínají zahrnout Antarktidu, kde se nachází velká většina přírodních "rekordmanů".

6. Po moučných výrobcích se tloustne

Toto tvrzení má, přirozeně, svůj zdravý smysl. Sacharidy jsou jedním z hlavních zdrojů energie, mohou vytvářet tukové zásoby v organizmu. Sharon Natoliová, která se této otázce věnuje od devadesátých let, dokázala : diety s omezeným množstvím chleba a lepku mohou škodit zdraví. Chleba ale sám o sobě má na přebytečnou váhu malý vliv.

7. Lhář se nemůže dívat do očí

Neklidný pohyb očí se již dávno považuje za jeden z příznaků lži v rozhovoru. Vědci ale vysvětlili, že se jedná o omyl. Jedná se o zvláštnost lidského zraku. Při důležitém rozhovoru s velkými emocemi je těžké udržet dlouho pohled soustředěně v jednom bodu.