Die Welt: Světové politické elity jsou slabé jako nikdy

V místech rozkolu Evropy a na pohraničních územích, zvláště na transatlantickém oblouku obrany, němečtí politici už dávno vystupují v nižší váhové kategorii a neplní očekávání svých sousedů. Po volbách do Německého spolkového sněmu 24. září se Německo v minimální době z faktoru stability stalo faktorem destabilizace, zdůrazňuje německý novinář.

Ve srovnání se současnou situací byly roky studené války docela stabilním obdobím, píše Die Welt. Tehdy měly velmoci základy pro „společné vytváření budoucnosti, hledání sfér vzájemného pochopení a vytváření podobných zájmů". Dnes je mnohé z toho ztraceno a hlavní je to, že lidé si neuvědomují, že řešitelné konflikty na Krymu a na východě Ukrajiny, otázky spojené se sankcemi a odvetnými opatřeními Ruska, zvýšení počtu jaderných zbraní, kybernetické útoky a hybridní válka mohou vést k velkým existenčním sporům a k vyprovokování války.

© Sputnik/ Dmitriy Vinogradov Rusko téměř vyhlásilo válku USA v Sýrii

Ruští lídři se ještě nevzpamatovali z rozpadu Sovětského svazu, pokračuje list. NATO přece provádí politiku rozšíření na Východ, která v dlouhodobé perspektivě nemůže probíhat bez podpory USA. Pro Ameriku je stále obtížnější, aby se dokázala vyrovnávat se svými úkoly. V Číně zase naopak posiluje duch geopolitického soupeření. Tyto procesy změní svět a neslitují se nad národy Západu, prorokuje Stuermer. „Globalizace nezná milost, nenechává volné cesty k ústupu a nenabízí slevy," vysvětluje autor článku.

Na přelomu let 2017 a 2018 se ve světě vytvořila velmi nebezpečná situace, shrnuje Die Welt. Nicméně situace byla vždy napjatá. Na Zemi stále probíhaly boje o obnovu rovnováhy nebo vytvoření hegemonie. Probíhaly ekonomické a měnové krize. Stovky let bylo náboženství hlavním „zdrojem pro masové mobilizace". Nyní se hybridní války a kybernetické útoky staly novým prostředkem pro dosažení starých cílů. Vždy probíhaly pokusy o domluvení se, navázání dobrých vztahů a dosažení míru. Je pravda, že to obvykle netrvalo dlouho, uzavírá Stuermer.