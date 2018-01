Osobní údaje polských pedofilů byly uveřejněny

Ve veřejné části rejstříku se v současné době nachází 768 osob. Jsou to především pedofilové, kteří spáchali znásilnění a násilné činy sexuálního charakteru vůči dětem do 15 let a také osoby, které byly osouzeny za znásilnění s mimořádnou krutostí. V rejstříku je uvedeno, v jakých obcích či městech žijí tyto osoby v současné době. Pod hrozbou uvalení vazby jsou povinni sdělovat policii změnu místa svého bydliště nebo pobytu a policie bude obnovovat příslušné údaje v rejsříku.

© Fotolia/ Thodonal Britský soud odsoudil 101letého pedofila k 13 letům vězení

Ředitelé vzdělávacích zařízení a organizátoři mimoškolní činnosti a dětského volného času jsou povinni prověřit podle tohoto rejstříku všechny uchazeče na volná místa, spojená s prací s dětmi a dospívajícími. Nesplnění tohoto požadaku má za následek pokutu nebo trest odnětí svobody.

„Právo na ochranu našich dětí stavíme výše než anonymitu zločinců," okomentoval nová pravidla Zbigniew Ziobro, generální prokurátor a ministr spravedlnosti Polska. Podle jeho slov každý, kdo se pokouší omezit sexuální svobodu dětí, musí počítat nejen s dlouhodobým odnětím svobody, ale i se zbavením anonymity. „Pachatel trestného činu bude i po propuštění z vězení „pod stálou kontrolou, protože okolí bude vědět, kdo je jeho soused," dodal Ziobro.

V polském státním rejstříku osob, které spáchaly trestné činy sexuálního charakteru, je také část s omezeným přístupem, v níž se v současné době nachází 2614 jmen. Získat informaci z tohoto seznamu mohou pouze oprávněné osoby, včetně pracovníků bezpečnostních orgánů.