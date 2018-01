Bývalý Obamův fotograf ukázal, jak vypadá „jaderné tlačítko“ amerického prezidenta. Foto

Souza sdílel snímky poté, co současný americký prezident Donald Trump v neosobní polemice s vůdcem KLDR Kim Čong-unem prohlásil, že jeho „jaderné tlačítko" je větší a mocnější než u jeho oponenta.

Na jednom z archívních snímků pracovník Bílého domu nese na palubu Air Force One tašku obsahující mobilní řídicí systém americké strategické obrany. Na dalším je přesně to „červené tlačítko", které má na svém stole americký prezident v Oválné pracovně. Před panelem s prezidentskou standartou je cedulka s nápisem „Těžká rozhodnutí se přijímají těžce" (Hard things are hard).

„Naštěstí červené tlačítko neslouží k rozpoutání války, ale k zavolání sekretáře," vysvětlil Souza.

Britský miliardář Richard Branson dříve říkal, že Obama používal červené tlačítko, aby si objednal čaj pro hosty Bílého domu.