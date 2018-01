Kličko zapomněl během projevu v Kyjevě ukrajinštinu. Video

V projevu na Sofijském náměstí upozornil Kličko obyvatele metropole na „kilometry girland" zdobících Kyjev. Starosta přitom použil výrazu, který si sám vymyslel: zirkové nebe. Vyvolalo to smích Kyjevanů na náměstí. Na záznamu je vidět, jak tato reakce uvedla Klička do rozpaků. Za několik vteřin se opravil a řekl „nebe." Jenže to moc nepomohlo, protože v ukrajinštině to mělo znít jako „zorjane nebe".

Záznam primátorova projevu se stal objektem posměchu na internetu.

„Na jeho místě bych po první chybě seděl tři roky doma, abych si nedělal ostudu," napsal jeden uživatel.

Další vyslovili mínění, že nejhorší není to, že se Kličkovi pletou slova. „Horší je, že se mu pletou věci, což se projevuje na hlavním městě," praví se v jednom z komentářů.

Někteří uživatelé vysvětlili Kličkovo přeřeknutí jeho podnapilým stavem. „Proč se smějte? Člověk se u příležitosti svátku napil," komentoval video Andrij Tymčuk.