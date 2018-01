Klimkin pohrozil západním společnostem, jež pracují na Krymu

Ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin prohlásil, že německé společnosti, které pracují na Krymu nehledě na sankce EU, budou za to potrestány politicky a právně, informuje ukrajinská agentura UNIAN.

Ukrajinské ministerstvo pro otázky dočasně okupovaných území a domácích přesídlenců učinilo předtím prohlášení, že několik známých automobilových koncernů pracuje údajně na Krymu navzdory sankcím. Zaměstnanci ukrajinského úřadu tvrdí, že objevili fakta použití světových obchodních značek, Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Škoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus, a poskytnutí dealerskými firmami úplného balíku služeb a záručních prací.

© AFP 2017/ Peter Kohalmi Klimkin slíbil „pořádnou porci“ sankcí proti Rusku

„Víte, že jsme hodně udělali pro to, aby se ruské podvody, jako v případě dodávky turbín Siemens na území okupovaného Krymu, nikdy neopakovaly… Myslím, že je to smutná lekce pro celý německý, a nejen německý, byznys, ale dnes existují společnosti, jež umožňují svým retailerům, jako Volkswagen nebo Adidas, považovat Krym za ruské území. Nepochybně je potrestáme, a to mejen politickými, ale také právními metodami," prohlásil šéf ukrajinského MZV na středeční tiskové konferenci se svým německým kolegou.

Automobilový koncern Daimler sdělil dříve agentuře RIA Novosti, že nemá na poloostrově Krym od roku 2015 oficiální partnery v sféře prodeje a obsluhy, a dodržuje platný sankční režim.