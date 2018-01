Čokoládě předpověděli, že za 40 let zmizí

Vědci z Kalifornské univerzity zkoumají možnost využití technologie modulace genů CRISPR pro pěstování plodin, které by vydržely nové klimatické podmínky, píše list The Independent.

© Sputnik/ Stringer Osmiměsíční dítě v Itálii snědlo místo čokolády hašiš

Profesor Mian Čou, ředitel oddělení genomu na Kalifornské univerzitě, pracuje na stvoření odolnější verze kakaovníku, který by přežil a rostl v suchém, mnohem teplejším klimatu, který vznikne na planetě za několik desetiletí. Podle vědce to bude možné díky nové technologii, která díky umělým změnám v DNA učiní sklizeň levnější a spolehlivější.Semena kakaovníku mohou růst pouze v úzkém pásu zalesněné oblasti, který leží přibližně 20 stupňů na sever a na jih od rovníku, kde se teplota, déšť a vlhkost nemění po dobu celého roku. Více než polovina semen kakaovníku, jež se používají pro výrobu čokolády, pochází pouze ze dvou států ležících v západní Africe, a to z Pobřeží slonoviny a Ghany.

Vědci podotýkají, že již v příštích desetiletích tyto oblasti nebudou příhodné pro pěstování suroviny nutné pro výrobu čokolády. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru do roku 2050 růst teploty bude vést k tomu, že oblasti, kde se pěstuje kakaovník, budou ležet o více než 300 metrů výše v horských oblastech, kde teď vládne divoká příroda.