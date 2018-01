10 věcí, jejichž význam jste možná dříve neznali

Možná jste si mockrát říkali, že se podíváte na internet, k čemu je potřeba mikrokapsička na vašich džínách, ale neměli jste čas. Teď to můžeme udělat společně.

K čemu je poutko na zadní části košile

Existují tři verze odpovědí na tuto otázku. První je nejjednodušší: toto poutko je tam proto, abychom mohli pověsit košili na háček a ona se nezmačkala. Druhá verze pochází z doby, kdy byly v módě odepínací límce a šátky na krk: možná toto poutko sloužilo k upevnění šátku. A třetí verze je nejromantičtější. Student, studující na americké univerzitě, když začal chodit s dívkou, odstřihl toto poutko na znamení toho, že je zadán. A dívka musela nosit šálu jeho školy.

K čemu slouží cylindr (váleček) na kabelu od nabíječky notebooku

© Depositphotos/ Simply Notebook

Určitě jste si všimli zesíleného místa na kabelu nabíječky notebooku nebo fotoaparátu. Toto jednoduché, ale velmi důležité zařízení se nazývá feritový filtr. Odstraňuje případná rušení ze síťového kabelu. Konstrukce tohoto filtru je neskutečně jednoduchá: uvnitř cylindru (válečku) jsou vložky z feritu, na něž se namotává drát.

K čemu slouží otvor v okénku letadla

CC0 / Pixabay Okénko letadla

Okénko v letadle se skládá ze dvou plastových skel. Kvůli velkému rozdílu tlaku mezi vzduchovou vrstvou mezi skly a vnitřní částí letadla může vnitřní dvojité okno prasknout. Tento maličký otvor je vytvořen právě proto, aby se normalizoval tlak. Vzduch je jím odváděn z meziskelného prostoru nebo naopak proniká z vnitřní části letadla.

K čemu slouží modrá část gumy

Zeptejte se kohokoliv: K čemu slouží modrá část gumy? Určitě vám odpoví: abychom mohli vygumovat to, co jsme napsali perem. Ale to není přesné. Původně modrá část sloužila ke gumování nápisů a kreseb na silném papíru. Červená část gumy zanechává šmouhy, ale modrá část to zvládá skvěle. Výrobci pochopili, že modrá část není využívána ke svému účelu, a udělali z toho marketingový tah. Na některých modrých částech gumy dokonce začali zobrazovat pero.

Proč jsou horní a dolní poutka na košilích umístěna horizontálně

Další „košilová" otázka, ale tady není žádná romantika. Jde o to, že v těchto místech je největší pravděpodobnost, že se rozepne knoflíček. V horizontálním poutku je tlak vyvíjen na roh a šance, že knoflík vyklouzne z otvoru, se zmenšuje.

Proč jsou v teniskách doplňkové otvory

Těmto doplňkovým dírkám v teniskách málokdo věnuje pozornost, ale ve skutečnosti jsou vemi důležité. Tyto otvory jsou vytvořeny proto, aby noha v botě pevně seděla a neodřelo se chodidlo během sportování.

K čemu slouží otvor ve lžíci na špagety

CC0 / Pixabay Lžíce na špageti

Otvor ve lžíci na špagety je vytvořen proto, aby odměřil množství suchých špaget k přípravě standardní porce. Je jasné, že někdo jí málo a někdo má velmi rád těstoviny a je schopen sníst na posezení celý balíček, ale pro ty, kteří mají „průměrnou" chuť k jídlu a nikdy si nejsou jistí, kolik mají nasypat špaget, je tento otvor skutečnou záchranou.

K čemu je potřeba maličká kapsička na džínách

Nejpopulárnější odpověď: na prezervativy. Samozřejmě, do této kapsičky můžete položit cokoliv, včetně antikoncepčních prostředků, ale původně byla vytvořena k jinému účelu. Poprvé se pátá kapsa objevila v roce 1873 na džínách Levi's a byla určena na kapesní hodinky. Dosud se tato kapsa v katalozích nazývá „watch pocket".

K čemu slouží otvor v uzávěru propisky

Jestliže vám uvízne v krku takový uzávěr (nebo cokoliv jiného), začne otékat sliznice. Tento maličký otvor slouží k tomu, aby se uzávěr nepřisál ke sliznici.

K čemu slouží ústřižek látky, který je přikládán k novému oděvu

© Sputnik/ Ústřižek látky

Ne, není to na záplatu! Výrobci přikládají tento ústřižek, abychom ho mohli vyprat s práškem nebo bělidlem a viděli, jak reaguje látka.