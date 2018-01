Ukrajina plánovala vyhodit ruský plynovod do vzduchu, uvedli v ukrajinské vládě

Kyjev v letech 2014 a 2015 plánoval vyhodit do vzduchu ruský tranzitní plynovod do Evropy, který prochází ukrajinským územím. Oznámil to náměstek ministra pro otázky dočasně okupovaných území a vnitřně přesídlených osob Jurij Grymčak ve vysílání kyjevské televize Zik.