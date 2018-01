Jak dlouho ještě budou mít řidiči pražské MHD trpělivost?

„Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) patří mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb v oblasti městské hromadné dopravy v Evropě. V souvislosti s plánovaným rozšiřováním a soustavným zlepšováním služeb a systému PID hledáme větší počet řidičů a řidiček autobusů a tramvají," tento text uvádí DPP na svých webových stránkách, avšak o plánovaném rozšiřování v současné době nemůže být ani řeč. O soustavné zlepšování se DPP určitě snaží, avšak kvůli nedostatku řidičů se jedná spíše o soustavné přetěžování řidičů velkým množstvím přesčasů a dlouhou pracovní dobou.

Jedním z řešení je také omezení spojů v prvních dvou týdnech měsíce ledna. Je to opatření, které má zajistit, že řidiči budou moci řídit i ke konci roku, jelikož mají hodně přesčasů. Tímto si chtějí vytvořit rezervu, pokud by se situace s nedostatkem řidičů nezlepšovala. K prázdninovému režimu pražských linek v lednu docházelo i v minulých letech, avšak DPP tento provoz zaváděl kvůli nižšímu počtu lidí v Praze na začátku roku. Stávající kolektivní smlouva dává zaměstnancům DPP nárůst mzdy v základu o inflaci plus 1 % včetně zvýšení příplatků dle profesí.

V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha. Nyní potenciálním zaměstnancům nabízí například měsíční mzdu 35 000 Kč a pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Dále 5 týdnů dovolené, dotované ubytování v ubytovně, příspěvek na stravování formou stravenek a v neposlední řadě bezplatné rozšíření řidičského průkazu. A jak pokračuje jednání s DPP ohledně zvyšování mezd? Sputnik se zeptal předsedy odborů DPP Luboše Olejára.

„Kolektivní jednání v DP Praha bojkotuje zaměstnavatel, nechodí na jednání s odborovými organizacemi, protože nechce zaměstnancům dát ani korunu navíc, než máme sjednáno v platné Kolektivní smlouvě. A to ani v situaci, kdy je značný nedostatek řidičů, zámečníků a elektrikářů," sdělil Sputniku Luboš Olejár.

Dále dodává, že odbory navrhli zaměstnavateli zprostředkovatele a čekají na odpověď. Nyní běží zákonné lhůty a po 15. lednu se ukáže, zda dojde ke shodě na zprostředkovateli, anebo budou muset odbory přitvrdit.

Dle slov Luboše Olejára povedou odbory proti zaměstnavateli legitimní způsob nátlaku přes mítinky se zaměstnanci či mediální výstupy. V konečném důsledku může být vyhlášena i regulérní stávka.

„Nenavrhli jsme zvyšování základní mzdy, protože do konce roku 2019 máme v KS ujednáno, že o úpravách základních mezd budeme jednat až na konci roku 2019," řekl předseda odborů DPP Luboš Olejár a uvádí také konkrétní návrh odborů, ve kterém navrhli zvýšení kolektivního osobního ohodnocení podle profesí k základní mzdě, a to u řidičů z 10% na 20% a u ostatních zaměstnanců z 8% na 16% a další úpravy příplatků.

Sputnik se také zeptal na názor Luboše Olejára, co si myslí o nedostatku řidičů a finanční situaci zaměstnanců DPP. Uvedl, že: „Nedostatek řidičů, ale už i jiných profesí je z důvodu značného růstu služeb a podnikání v dopravě. Stačí se jen podívat, jak se namnožily dopravní firmy, přepravci zboží v ČR i v EU."

Za největšího konkurenta pro DP Praha považuje Flixbus, kam již odešlo několik desítek lidí.

„K tomu odchody do důchodu, nezájem mladších řidičů jezdit po ucpané Praze, systém služeb, kdy ve 4 ráno vyjíždí, v 9 hodin končí a znovu nastupují ve 14:30 až do 21 hodin," dodává předseda odborů DPP.

Dejme si tedy ruku na srdce. Kdo z nás by chtěl dlouhodobě pracovat s takovými pracovními podmínkami?

Jak říká Luboš Olejár, tyto služby jsou pro mladé odpuzující.

