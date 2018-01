Média oznámila zahájení výstavby třetí letadlové lodi v Číně

Čína se pokouší vytvořit flotilu schopnou jednat v prostorech světového oceánu pro zajištění vlastní bezpečnosti, v daném okamžiku však mají čínské vojensko-námořní síly ve výzbroji jenom letadlovou loď Liao-ning postavenou na základě sovětského křižníku Varjag. Loni v dubnu spustila Čína na vodu svou v pořadí druhou letadlovou loď, která se stala první letadlovou lodí vlastní výroby. Očekává se, že bude odevzdána do provozu později v tomto roce.

Podle zdroje dostala loděnice Shanghai Jiangnan Shipyard Group povolení zahájit výstavbu nové lodi po ročním zasedání nejvyššího zákonodárného orgánu země — Všečínského shromáždění lidových zástupců loni v březnu.

„Pracuje se stále ještě na trupu lodi, a ta práce vyžádá, jak se očekává, asi dva roky", oznámil zdroj. Podle slov zdrojů je zatím příliš brzy mluvit o tom, kdy bude třetí letadlová loď spuštěna na vodu.

List dříve oznámil, že nová letadlová loď může být postavena do roku 2021, a bude vybavena parními katapulty místo skokanských můstků na letové palubě. Po ukončení výstavby bude třeba několik let na to, aby byla nová letadlová loď přijata do výzbroje, protože příprava pilotů stíhaček pro ni bude trvat dva až tři roky.