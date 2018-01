„Americká spravedlnost“ znepokojuje celý svět, prohlásil Erdogan

© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi Erdogan obvinil USA z pokusu o potrestání Turecka

Před tím Joon Kim, zastupující generálního prokurátora jižního obvodu New Yorku, řekl, že porota v USA uznala Atillu vinným ve věci pokusu pomoci Íránu obejít americké sankce.

„Jestliže je to spravedlnost na americký způsob, je to pro svět znepokojující. Takový přístup k soudnictví je nepřijatelný. A to Američané chtějí učit celý svět. Mezinárodní právo a také dvoustranné právní vztahy přestávají platit při takovém přístupu" řekl Erdogan na tiskové konferenci v Ankaře.

Znovu zkritizoval americké úřady za odmítnutí vydat Turecku opozičního islámského kazatele Fethullaha Gülena, kterého Ankara obviňuje z organizace státního převratu v červenci 2016. Americké úřady projevují neúctu k rozhodnutí tureckých soudů, přestože jsme odeslali do Washingtonu více než 100 krabic s materiály o trestných činech Gülena," dodal turecký prezident.