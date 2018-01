Igrománie bude od poloviny roku 2018 považována za psychickou poruchu

Světová zdravotnická organizace (WHO) chce zařadit igrománii jako psychickou poruchu do mezinárodního seznamu nemocí, který bude uveřejněn v polovině roku 2018.

„Igrománie jen zařazena do projektu přehodnocené 11. verze Mezinárodní klasifikace nemocí jako příklad chování igromanů (počítačových a video-her), které je charakteristické narušením kontroly nad hracími procesy, zvýšením priority her ve srovnání s jinými činnostmi, do takové míry, že hrací proces začíná převládat nad jinými zájmy a každodenními činnostmi, a také pokračování nebo zvýšení rozsahu hracího procesu, nehledě na vznikající negativní následky," řekl tiskový mluvčí WHO Tarik Jazarevič.

Podle názoru WHO k určení diagnózy igrománie výše uvedené schéma chování, ovlivňující rodinné, sociální, vzdělávací, profesionální nebo jiné oblasti pacientova života, musí být u něho pozorováno minimálně rok.