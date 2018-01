Stálý zástupce Íránu řekl o neustálém zasahování USA do záležitostí jeho země

Stálý zástupce Íránu při OSN Gholam Ali Khoshrou v průběhu zasedání Rady bezpečnosti připomenul o „dlouhé historii“ zasahování USA do vnitřních záležitostí jeho země. Oznámila to RIA Novosti.

„Bylo by opomenutím, kdybych nepřipomenul těm, kdo na to zapomněli, o dlouhé historii zasahování USA do vnitřních záležitostí Íránu", prohlásil.

Podotkl přitom, že Spojené státy zneužívají práva stálého člena Rady bezpečnosti OSN a svolávají zasedání, aby projednali vnitřní problémy Íránu.

„Výhradně vnitřní záležitosti národa, a našem případě protestní akce… nejsou předmětem jednání nejdůležitějšího světového bezpečnostního orgánu", řekl v závěru.

Rada bezpečnosti OSN uspořádala v pátek na návrh USA zasedání o Íránu. Stálá zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová vytyčila včera nebezpečí, že se situace v této země bude vyvíjet podle syrského scénáře.