8 triků, jak nás společnosti nutí kupovat nepotřebné zboží

1. Velikost porce

Majitelé restaurací mají mnoho triků, o kterých ani netušíme. Hlavním z nich je však ten, při kterém prodávají stejně velkou porci za různou cenu.

Jde o to, že pokud například nalijete polévku do talíře, tak vizuálně budete mít dojem, že jí tam moc není. Pokud ale stejné množství polévky přelijete do misky, tak bude zaplněna až ke kraji. Přitom miska polévky stojí většinou mnohem víc než talíř.

I tohle patří mezi nejpopulárnější triky. Někdy v restauracích a kavárnách nabízejí jídlo dne připravené z potravin, jejichž minimální trvanlivost za chvíli skončí. Aby nevyhazovali peníze kvůli zkaženému jídlu, pracovníci restaurací nabízejí slevy, aby ho vám prodali.

3. Nakrájené uzeniny a sýry

Toto schéma je podobné tomu, které jsme popsali výše, ale používá se v obchodech. Nakrájené potraviny jsou pro kupujícího mnohem lákavější, neboť bude muset vynaložit mnohem méně úsilí, aby něco připravil. Proto zaměstnanci obchodů krájejí uzeniny a sýry, jejichž trvanlivost se blíží ke konci.

4. Přirozenost

Některé společnosti ujišťují, že jejich výrobky jsou neškodné pro přírodní prostředí, jsou zcela přirozené a jsou vyrobené z recyklovaného materiálu nebo neobsahují geneticky modifikované organismy. Přímo v obchodě si však tvrzení prodejce neověříte. Tento problém se týká jak potravin, tak i čisticích prostředků, domácích spotřebičů, kosmetiky a mnoha dalších výrobků.

Je však nutné mít na paměti, že existuje pouze malý počet oficiálních organických certifikátů. Všechny jsou velmi rozšířené, a proto i dobře známé. Pokud si povšimnete nějakého neznámého symbolu na obalu výrobku, raději zkuste zjistit podrobnosti a nedůvěřujte planým řečem.

Tato akce je rozšířená v mnoha zemích světa. Někdy vám skutečně nabízejí zboží za tu nejnižší cenu. Rozdíl může být sice nepatrný, ale přesto existovat. Nicméně najdeme i další kategorii prodejců.

Internetoví uživatelé uvedli, že obchody s matracemi a domácími spotřebiči se schválně domlouvají s výrobci, aby produkty, které odebírají, měly exkluzivní název. Nenajdete levnější výrobek, protože tuto matraci nebo tento vysavač s tímto názvem v jiném obchodě prostě nemají.

6. Věčně kvetoucí rostliny

I květinářství občas využívají triky. Když kupujete kvetoucí pokojové rostliny, tak si dejte pozor na poupata.

Mnozí internetoví uživatelé měli zkušenosti s tím, že jim prodali kaktusy s nalepenými květy. Přitom prodavač sliboval, že budou kvést po celý rok.

Buďte pozorní, pokud uvidíte, že jsou na rostlině nerozkvetlá poupata, tak to svědčí o tom, že asi skutečně rozkvetou.

Módní obchody vámi rovněž mohou manipulovat. Jeden z chytáků spočívá v tom, že věci, které chtějí prodat, oblékají na hezké figuríny. Kupující vidí, jak se oblečení k sobě hodí a výborně padne, a proto šance na nákup jsou mnohem větší.

8. Poslední šance

Další trik spočívá v důrazu na tom, že nabídka v nejbližší době přestane platit nebo zboží brzy dojde. Podstata tohoto triku spočívá v tom, že nebudete mít čas si vše pořádně promyslet a možná i najít výhodnější nabídku.