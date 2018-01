Vědci zjistili, jaké budou následky výbuchu všech jaderných reaktorů na světě

Pokud na následky jaderného útoku nebo přírodní katastrofy dojde k současnému výbuchu všech jaderných elektráren na světě, planeta bude po dobu 156 let zcela neobyvatelná kvůli kontaminaci půdy a atmosféry cesiem-137.

Stojí to v článku zveřejněném v Journal of Physics Special Topics.

„Na konci čtvrté série seriálu The 100 hrdinové odlétají do vesmíru, aby se zachránili před jadernou apokalypsou, která nastala kvůli téměř současnému výbuchu všech jaderných elektráren na světě. Hlavní hrdinka seriálu tehdy řekla, že se planeta stane opět bezpečnou za 2199 dní. Ověřili jsme, zda je to skutečně pravda," píší autoři článku.

Podle údajů OSN a MAAE jaderné elektrárny generují kolem 11 % veškeré elektrické energie. Na světě je dnes přibližně 430 stacionárních jaderných elektráren a kolem 200 plovoucích reaktorů, jež jsou umístěny na ponorkách, ledoborcích a plovoucích elektrárnách. K polovině tohoto století se podle odhadů klimatologů OSN počet reaktorů zdvojnásobí na 898 zařízení.

© Fotolia/ George Mayer Vědci zjistili, které ženy jsou nejatraktivnější

Ve sci-fi seriálu The 100 tyto reaktory prakticky současně přestávají fungovat kvůli tomu, že hlavní hrdinka zničila systém umělé inteligence ALIA, který v první epizodě tohoto velkofilmu odstartoval jadernou válku, ale který rovněž řídil činnost všech jaderných energetických zařízení.

Pomocí údajů, které byly nashromážděny po haváriích na jaderných elektrárnách v Černobylu a na Fukušimě, se britští vědci pokusili spočítat, jaké množství radionuklidů bude vyvrženo do atmosféry v důsledku podobné katastrofy a jak dlouho bude pro lidstvo planeta neobyvatelná.

Jak ukázaly tyto výpočty, hlavní hrdinka seriálu se dívala na tento problém až příliš optimisticky, vyvržení velkého objemu cesia-137 a dalších dlouhotrvajících izotopů učiní Zemi nepříhodnou pro život po dobu 150 let, a nikoliv pěti let.

V prvních letech po výbuchu jaderných reaktorů úroveň radiace (pokud se radioaktivní materiál rozšíří v atmosféře Země rovnoměrně) bude 35krát převyšovat normu a radioaktivní záření se sníží na bezpečné hodnoty až za 50 let.

Avšak jak zdůrazňují sami vědci, ve skutečnosti k ničemu takovému dojít nemůže. Většina moderních jaderných reaktorů má hned několik bezpečnostních systémů, jež zastaví reakci a vypnou reaktor, pokud chladicí systém přestane fungovat.