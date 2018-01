Heute: Ruské maminky se polévají vodou s dětmi za mrazu a ani sebou neškubnou

Dále uvádí, že Rusko je známé studenými zimami, a proto jsou lidé, kteří tu žijí od narození, otužováni pro extrémně nízké teploty.

© Sputnik/ Alexei Danichev Portugalský sportovec si postěžoval na šokující únorové mrazy v Rusku

Ze strany to může vypadat jako Ice Bucket Challenge (zkouška vedrem ledové vody — red.), avšak v ruské variantě není to žádná soutěž, o kterou se lidé dělí na Internetu. Tady je to pouhý prvek otužovacího programu, který ruské maminky zkoušejí na sobě a svých maličkých, vysvětluje list

Maminky vycházejí z domu v bikinkách, v náručí drží pevně svá nahá nemluvňata, popisuje tuto podívanou Heute. V některé vzdálenosti od domu si ženy kleknou na sníh a jejich kamarádky je shora polévají spolu s dětmi ledovou vodou.

Rusky si přitom ani sebou neškubnou. Dokonce se usmívají, podivuje se autor příspěvku. Jejich děti se rovněž chovají odvážně, jak je to vidět na jednom video na Internetu, které ihned vyvolalo živou diskusi po celém světě.

Komentáře čtenářů portálu Heute

zisch09: Normální věc. V Německu jistě znovu vypuknou diskuse. Pro Rusy je to naprosto normální.

Sisi: Jistě to není tak špatné. Nikdo na to neumře. Myslím, že se otuží.

Emilie: V žádném případě. Otužilost nebo ne… nikdy bych to neudělala. Jde na mne hrůza jen z pouhého pomyšlení. Jiné země, jiné zvyky.