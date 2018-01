Výzkum ukázal, že ve Švédsku stoupl počet odpůrců vstupu do NATO

Počet odpůrců vstupu Švédska do NATO stoupl v roce 2017 o 4 % ve srovnání s předchozím rokem a tvořil 44 %, přičemž téměř polovina dotázaných Švédů (46 %) se domnívá, že aliance pomůže zemi v případě nutnosti.

Uvádějí to švédské noviny Dagens Nyheter s odkazem na průzkum, provedený na objednávku novin. Průzkum prováděl Institut průzkumu veřejného mínění Ipsos začátkem prosince 2017.

© AP Photo/ Virginia Mayo NATO schválila oficiální hymnu aliance. Audio!

Ukazuje se, že v tomto roce sociologové poprvé zadali otázku: Jestliže se Švédsko setká s mimořádným vojenským nebezpečím ze strany jiného státu, domníváte se, že NATO by pomohlo Švédsku, nebo si to nemyslíte? Šest z deseti dotázaných odpůrců aliance (57%) odpovědělo, že věří v jeho pomoc. Mezi sympatizanty aliance se takových Švédů našlo méně — 45 %.

„Mnozí si zřejmě myslí, že nepotřebujeme vstupovat do aliance, protože NATO nám přijde na pomoc v každém případě. Je to zajímavé, nové chápání otázky vztahu k alianci," řekl analytik institutu Ipsos David Alin v rámci komentáře k průzkumu. Jeho slova citují noviny.

Noviny upozorňují i na to, že příznivců přihlášky Švédska ke vstupu do NATO není tak mnoho (31%), ale zároveň kolem 50 % se domnívá, že význam vojenského sdružení v otázce bezpečnosti ve Švédsku značně stoupl během posledních 10 let.