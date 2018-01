7 ranních rituálů, které vám zkazí pracovní den

Abyste si zpříjemněli těžký začátek všedního dne, provádíte sérii ranních rituálů, které vám však ve skutečnosti škodí. A tady je důvod.

Odkládání budíku

Chytáte se dalších 5-10 minut spánku jako za záchranný kruh. Přitom ale hrozí, že nejen přijdete pozdě do práce, ale způsobíte si svému organizmu silný stres. Upadnout do hlubokého spánku za tak krátký čas stejně nestihnete, ale opakované vytržení z dřímoty hrozí ztrátou většiny energie, kterou si nahromadíme v noci, zvýšenou podrážděností a snížením pracovních schopností.

Sotva za těch několik hodin, co jste spali, se na Instagramu objevilo něco senzačního, co by vyžadovalo vaši pozornost. Sociální sítě jsou schopny alespoň dvojnásobně zrychlit běh času, proto učiníte správně, pokud je odložíte na oběd nebo kávu.

Vybírat oblečení

Ne všichni mají tak železnou disciplínu, že si večer připraví oblečení na ráno. Nicméně každý si může předtím, než upadne do spánku, představit si v mysli, co si zítra oblékne, místo toho aby počítal ovečky nebo vzpomínal, co vám ta protivná ženská z účtárny řekla o vašem účesu.

Po probuzení máte v životě i tak dost chaosu, nezpůsobujte si ho ještě ve svém šatníku.

Pouštět si oblíbený seriál

I pokud v noci vyjde nová série vašeho oblíbeného seriálu, na kterou čekáte od minulého podzimu, nebo je to kratičká epizoda o 20 minutách, vyhněte se této pasti!

Sami si ani nevšimnete, jak začnete katastroficky nestíhat do práce, ztrácet kontrolu nad svým časem a celý den podle plánu již nepůjde.

Jedná se o obyčejné uhlohydráty z housek s máslem a džemem, koláčků s bramborami nebo z koblih s karamelovou náplní. Žádný užitek vám stejně nepřinesou, ale než přijedete do práce, tak zase budete mít hlad.

Dejte si proto raději ovesnou kaši, udělejte si smažená vejce nebo si dopřejte celozrnný toast s máslem a teplým nápojem. Je jedno, co to bude, káva, čaj nebo citrónová voda. Hlavně získáte pocit péče a koncentrace.

Mluvit o špatném počasí…

O silničních zácpách, tlačenici v MHD, o růstu cen a nájemného… Jinými slovy mluvit o všem, co vám může zkazit dobrou náladu nebo zhoršit tu špatnou. Snažte se vyhýbat negativní energie hned od rána a pěstujte si pozitivní myšlenky. To bude jistý základ úspěšného dne.

Jsou ti, kteří rádi dorazí do kanceláře hodinu před začátkem pracovního dne, aby v klidu a v tichosti dokončili práci a připravili se na novou. Nicméně když na jedné straně stojí nedostatek spánku a na druhé výkaz práce, tak nechte si raději svůj organizmus pořádně odpočinout a teprve pak přistupte k práci.

Právě díky dostatku spánku, a nikoliv příchodu do práce o hodinu dřív budete mnohem produktivnější.