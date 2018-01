Simoňjanová okomentovala údaje tajných služeb USA o „roli“ Ruska v volbách

V USA za pět let pochopí, že Rusko se prezidentských voleb v roce 2016 žádným způsobem neúčastnilo, domnívá se hlavní redaktorka televizního kanálu RT Маrgarita Simoňjanová.

© Sputnik/ Vitaliy Belousov Lavrov zažertoval o zasahování Ruska do voleb v jiných zemích

Během interview na televizním kanálu CBS se Simoňjanové zeptali, co si myslí o hodnocení amerických tajných služeb, které hovořily o „zásahu Ruska" do voleb v USA a o účasti RT.

„Vy jim také věříte (tajným službám — pozn.red.). stejně, jako věříte, že v Iráku byly zbraně hromadného ničení. Cožpak jste tomu nevěřili? Věřte klidně dál, že došlo ruskému zásahu do amerických voleb. Za pět let zjistíte, že to tak nebylo," řekla hlavní redaktorka.

Zároveň odpověděla záporně na otázku, jestli RT podporoval při volbách Donalda Trumpa.

„Naše chyba spočívala v tom, že RT nepodporoval ani Hillary," zažertovala Simoňjanová.

Poukázala přitom na to, že mnohá britská a francouzská média pomáhala Clintonové při volbách, ale jejich stanovisko Státy nepovažovaly za zasahování do volebního procesu.