Na síti se objevilo video, na němž je vidět, jak na ulicích amerického státu Massachusetts automobily zamrzly do ledu. Nahrávka je uveřejněna na YouTube.

V komentáři se vysvětluje, že kvůli „výbušnému cyklonu" — silné bouři, která způsobila prudké ochlazení v USA, byly zaplaveny ulice, poté voda zamrzla a vytvořila tak past pro auta, zaparkovaná u domů. Video nabralo 150 tisíc shlédnutí.

Uživatelé bouřlivě reagovali na krátké video. Mnozí se domnívali, že přišla nová doba ledová. Druzí nazvali bouři „klimatickou zbraní" ruského prezidenta. „On (Putin — red.) ničí americkou ekonomiku a infrastrukturu," vyjádřil přesvědčení uživatel pod přezdívkou Cattefaie Blæc.

„Výbušný cyklón — to je ruský agent. Je to ruský zásah do demokratického podnebí," žertem napsal Sergej Korsak.

Komentátoři také uvedli, že počasí připomíná sibiřské mrazy, a někteří to srovnali s apokalypsou. „Je to něco jako film Pozítří," domnívá se Rojs Rozentāls. "Krásná apokalypsa pro Ameriku," napsala Tessa Fieryphoenixová.

„Výbušný cyklón" napadl USA 4. ledna, v mnoha státech klesla teplota vzduchu pod nulu, včetně obyčejně horké Kalifornie a Floridy.