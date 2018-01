Důležité věci, které musíte vzít v úvahu, než začnete randit se Slovankou

Slovanské ženy jsou považovány za nejhezčí na světě. Když ale chodíte na rande se slovanskou dívkou, jsou některé momenty, které musíte vzít v úvahu.

První, co musíte zjistit, je to, zdali dívka má staršího bratra. Slované jsou náchylní k tomu, aby ochraňovali mladší sestry takovým způsobem, který si nedovedete představit, včetně techniky bojových umění.

Druhá věc, které je zapotřebí si všimnout, je spojená s jejím otcem. Během schůzky ten možná stiskne Vaši ruku a řekne, že jeho „malé sluníčko" je pro něho nedůležitější na světě. Nikdy nevíš, co udělá, aby se dozvěděl, zda máš v úmyslu jeho dceru opustit.

Další zvláštnost, kterou musíš pochopit, je to, že to bude ona, kdo bude mít reálné dominantní postavení ve vztahu.

Během podzimu nebuď překvapen tím, že budeš vařit ajvar (je to jídlo balkánské kuchyně z červené papriky) nebo dostávat různé úkoly během jeho přípravy.

Až budete čekat dítě, budeš hrdým otcem a tím člověkem, jenž bude říkat každému, že jeho syn (nebo dcera) bude známý a bohatý. S kmotrem pak budete sestavovat seznam variant jmen a dva dny vybírat to nejvhodnější. Nedělej si starosti s tím, že žena se už rozhodla a dá přednost svému výběru jména. S tím nic neuděláte…

A poslední věc, kterou musíš znát, je to, že slovanské dívky jsou nejvášnivější na světě, i když to neukážou. Pokud se jí líbíš, budeš v jejích očích jediným. Když jde o výběru mezi tebou a vším ostatním, bud´ si jist, že ona si už dávno vybrala. Pokud toto nebudeš respektovat, zasáhne do vašeho vztahu bratr.