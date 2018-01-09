Ruská Rapunzel ohromila svět svým příběhem. Foto

Anastasia Sidorovová trpěla plešatostí do 18 let. Každý den ji vypadávaly stovky vlasů. Diagnózu androgenetické alopecie dostala už v dospívání. Vlasy mohou vypadávat v obrovském množství kvůli stresu nebo dědičným chorobám.
В последнее время очень много вопросов на тему выпадения волос после родов. В конце поста я привела пример средств, которые помогут при послеродовом выпадении волос. Благодарю за ваш бесценный лайк❤️ Во время беременности волосы практически не выпадают: из-за повышения уровня прогестерона и эстрогена волосы, которые должны были выпасть, продолжают держаться. Однако после родов волосы, которые "пересидели" входят в фазу выпадения. Этот процесс начинается спустя три-четыре месяца после родов и продолжается от нескольких месяцев до года. Следовательно, выпадение волос – это естественный процесс организма, который закончится тогда, когда все волоски, которые "отжили своё", выпадут. Но разве это успокоит женщину, когда на кону Ее привлекательность? Во-первых, понаблюдайте за своей причёской:Растут ли новые волосы на месте выпавших? На наблюдения понадобится не менее 30 дней, поскольку средняя скорость роста волос составляет 1 – 1.5 см в месяц. Спустя это время вы можете заметить на голове короткие волоски. Во-вторых, необходимо проанализировать, не добавились ли к выпадению волос такие симптомы, как повышенная утомляемость, плохое настроение, частые простуды, головные боли по утрам, зябкость, ломкость ногтей, осиплость голоса, сухость кожи. Если помимо "линьки" вы замечаете вышеперечисленные симптомы, то это может указывать на развитие железодефицитной анемии и тиреоидита. И тут уже без врача точно не обойтись. В большинстве случаев выпадение прекращается само, без применения каких-либо средств. Если есть возможность, то можно обратиться к трихологу и он назначит терапию, которая ускорит рост новых волос и сделает их более жёсткими. Например, неплохие средства у ducray: 🔹если выпадение сопровождается до 6 месяцев, то можно использовать препарат "хроностим" 🔹При длительном выпадении волос рекомендуется "Неоптид"+"Хроностим" Но бывает, что после родов не восстанавливается былой объём и тут уже речь будет идти о выпадении волос по женскому типу (андрогенная алопеция). В данном случае применяются средства посильнее. Но если выпадение не прекращается спустя год после рождения, то необходимо выяснять причину. Сталкивались ли вы с такой ситуацией?
Na začátku se Anastasie strašné trápila, ale pak začala bojovat o „hustou hřívu".
И почему я раньше не любила косы?😍можно лайк, пжлст — До 16 лет я каждый день ходила с хвостом. Сейчас анализирую и понимаю, что я просто боялась выделиться. Ко мне и так было много негативного внимания со стороны сверстников, ведь мой цвет волос некоторых просто бесил. Я стеснялась своего цвета и мечтала перекраситься. Спасибо маме, которая сказала мне, что с новым цветом волос я могу домой не приходить 😁 Сегодня же я люблю и цвет, и длину своих волос, краситься не хочу, но против окрашивания ничего не имею. — Кстати, многие ошибочно полагают, что при проблеме выпадения волос необходимо забыто про окрашивание волос и использование фена/утюжка. Это никак не может усугубить выпадение волос, ведь воздействие приходится на всю длину волоса, но не на фолликул. А при себорее даже рекомендовано окрашивать волосы, т.к это подсушит кожу головы. — Довольны ли вы своими волосами или хотелось бы что-нибудь изменить?
Ve snaze vyřešit svůj problém se Anastasia obrátila na trichologa, který jí konečně pomohl profesionálními radami. Řekl jí, že obnova vlasů je dlouhodobý proces, který trvá několik měsíců a někdy i několik let. Počet vypadávajících vlasů může být snížen, pokud víte jak se o ně postarat. Inspirována svými úspěchy se Nasťa zabrala do téma trichologie a vystudovala kurzy, které se jí umožnily stát kosmetickou tricholožkou.
Что должно насторожить вас на приеме у трихолога? Лайк, если нужно больше постов про выпадение волос, они почему-то набирают наименьшую активность 1️⃣Сомнительная диагностика Не поверите, но ещё есть клиники, где до сих пор вырывают волос и рассматривают его под микроскопом. Этот метод давно уже устарел и по информативности сильно уступает новым методам диагностики. Дело в том, что у всех, у кого нет проблем с волосами, на голове все равно до 20 % и станционных волос. Можно вырвать истонченной волос и сказать "смотрите, какой истонченный волос", а можно вытащить здоровый волос и сказать "Смотрите, какой хороший". Следовательно по нескольким волосам оценить что-то таким образом невозможно. В данном случае понадобится вырвать волос штук 30 или больше, чего делать не нужно 2️⃣Сомнительные диагнозы. Настоятельно рекомендую сменить специалиста, который говорит, что причиной выпадения волос служит закупорка фолликула сальным секретом и кислородное голодание фолликула. Это НЕ может быть причиной выпадения! Иначе бы глубокое очищение при помощи пилинга решало бы проблему выпадения волос. Сюда же относится причина в виде "слабого корня", который не может выдержать тяжесть своего волоса и выпадает. Столько лет держал значит, а тут психанул)) 3️⃣"Все средства для восстановления волос вы можете приобрести только у НАС в клинике" У каждого врача есть перечень средств, с которыми он работает и знает, какой будет примерный результат от той или иной схемы лечения. Нет ничего плохого, когда у врача есть линия, которую он чаще всего рекомендует. Он не может знать все 1000 лет на рынке. Но практически каждому средству можно найти альтернативные и средства. Средства эти приобретается либо в аптеке, либо в интернет магазине. Поэтому если "чудо средство" можно купить исключительно у вашего врача, то задумайтесь о смене специалиста. — А какие нелепые причины выпадения волос слышали вы?
„Dneska jsou moje vlasy výsledkem mé síly a nedostatku lenosti. Vždycky říkám, že každý nemůže mít husté a dlouhé vlasy, ale každý může mít dobře upravené a krásné vlasy," píše Nasťa. Na svém blogu pravidelně dává tipy na péči o vlasy. Například dívka říká, že žádný šampon na světě nemůže zastavit ztrátu vlasů nebo urychlit jejich růst, je to jen marketingový krok.
Сегодня впервые измерила длину волос😅никогда не задавилась этим вопросом, но уж очень много вопросов) Итак, длина волос равна 106 см) Последний раз сантиметров 7-10 отстригла в мае этого года. Расскажу вам о своём уходе за волосами 🔹Голову мою по мере загрязнения и не затягиваю с этим процессом. В среднем это 2-3 раза в неделю. Хорошо очищенная кожа головы=красивые волосы 🔹В уходе присутствуют два шампуня: себорегулирующий и для частого использования. Т.к кожа головы склонна в жирности, то "увлажняющие" шампуни, шампуни для сухих волос мне не подходят, так как они имеют плохую промывающую способность, волосы после мытья лишены объёма и присутствует ощущение непромытых волос. Голову всегда мою дважды Кожу головы нужно промывать для скрипы, а для всего остального существуют маски, которые решают проблему сухости, ломкости волос 🔹Маска. Я долго не выдерживаю маску, т.к это утяжеляет мои волосы. Наношу и сразу смываю, но если использовала антисеборейный шампунь, то держу чуть дольше 🔹Сыворотка. Последнее время вместо маски использую только ее. На влажные волосы наношу совсем небольшое количество средства. Сыворотка заполняет собой пространство внутри волоса, восстанавливая барьерную функцию волоса Если маски, бальзамы создают ощущение грязных волос, то тогда рекомендую попробовать использовать только несмываемое средство 🔹Расчёска. В моем уходе это очень важный момент, потому что от многих расчесок волосы нереально прочесать, они пытаются. Использую только тангл тизер, она ещё ни разу не спутала волосы. Если у вас волосы повреждённые, склонны к сухости, то можно на сухие и влажные волосы наносить увлажняющий спрей с кератином — Что входит в ваш уход? Хорошо ли промывает вам шампунь?
Obzvlášť populární jsou příspěvky Anastasie o odhalení populárních mýtů o péči o vlasy. Například, že masáž pokožky zvyšuje růst vlasů, že stylingové produkty jsou škodlivé pro vlasy, nebo že oholení hlavy stimuluje růst hustých vlasů a tak dále. Dneska Nasťa má už více než metr dlouhé vlasy a tvrdí, že dosáhnout takových výsledků jí pomohla správná a pravidelná péče o vlasy bez jakýchkoliv drahých prostředků.
Вы часто спрашиваете о профилактике преждевременного появления седины, возможно ли это?Ставьте лайк, ведь думаю это всем будет интересно😉 Седина до 20 лет считается преждевременной. Однако это не заболевание, а фрагментарное старение. Хотя в некоторых случаях она может быть разновидностью витилиго, проблем с щитовидной железой и пернициозной анемии. Генетическую склонность к седине могут просчитать только генетики. Т.е. бывают внутренние нарушения в работе организма и волосы могут стать седыми. Этот процесс полностью обратим при устранении первопричины. Что касается ранней диагностики патологического поседения волос, то будет достаточно сдать обычный общий анализ крови для исключения ряда анемий и измерение уровня гормонов щитовидной железы (ТТГ). Полезным может быть спектральный анализ волос на содержание минералов. Но в абсолютном большинстве случаев седина явлется процессом физиологическим и патологии при обследовании не выявляется. Человечество ещё не изобрело средство от седины, но в скором времени обещают 😅 Рекомендуемые добавки для профилактики седины (внимание, это профилактика!): 🔹L-метионин по 500мг в день. Останавливает процессы, участвующие в выпадении волос. 🔹L-тирозин 1500мг 🔹Мелатонин от 3 до 10 мг в день 🔹В-комплекс (с включением ниацина, ПАБК, В1, пантотеновой кислоты) 🔹Препараты меди, цинка, магния, марганца 🔹Антиоксиданты, липоевая кислота, омега —3ПНЖК, куркумин, ресвератрол, зеленый чай 🔹Устранение железодефицита 🔹Заместительная гормональная терапия 〰〰〰 Для лечения седины надежных средств нет, зато есть хорошие парикмахеры, которые могут ее регулярно закрашивать, есть антиседины, которые на время применения возвращают пигментацию.Но следует иметь ввиду, что в антисединах, в отличие от красок, обычно есть ацетат свинца, конечо, в дозах разрешенных, допустимых, но какой-то "осадок" от осознания этого остается. Поэтому я более склонна к оттеночным красящим шампуням и традиционной окраске, здоровее будете. И да, вместо одного вырванного седого волоска не вырастет два новых😂 Во сколько лет вас начала появляться седина?я вот даже не представляю, ни разу не красилась 🤔 Лучший фотограф, с кем я работала @frau_andreeva
Všechny komentáře
Ukázat méně komentářů (0)