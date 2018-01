7 rad neurobiologa, jak se stát šťastným jednou provždy

AdMe.ru shromáždil výzkumy neurobiologů, kteří přesně vědí, proč a kdy nám mozek daruje pocit úplné spokojenosti.

Naučit se říkat „děkuji"

Co se děje: Když děkujeme člověku nebo osudu za něco, soustředíme na kladné stránky života. Vzpomínky na příjemné události podněcují výrobu serotoninu v přední cingulární mozkové kůře. Taková metoda se často používá při léčení deprese.

Řešit problémy postupně, jak se objevují

Co se děje: Mozek hledá 24 hodin denně řešení každého problému, který nás znepokojuje. To vyžaduje mnoho energie, a proto cítíme znepokojení a podráždění, jestliže je mozek už unavený a výsledek se nedostavil. Ale za každé přijaté rozhodnutí se tělo odměňuje porcí neuromediátorů, které uklidňují limbický systém a pomáhají nám znovu vidět svět v lepším světle. Proto je skutečně lepší řešit problémy jeden za druhým.

Vyslovit všechno špatné, co se v nás nahromadilo

Co se děje: Když prostě vidíme něco nepříjemného a když vyslovíme to, co se nám nelíbí, jsou v činnosti různé části mozku. V takovém případě nepříjemné emoce mají menší vliv na člověka. Proto je užitečné vyslovit všechno, co se nahromadilo: mozek podnítí výrobu serotoninu a dokonce najde nějaké kladné stránky v každé nepříjemnosti.

Doteky a objímání

Co se děje: Pro člověka je důležitá sociální interakce. Sociální podpora, především doteky a obejmutí, pomáhají lidem rychleji se zotavit po nemoci. Jestliže ze života odstraníme dotykovou komunikaci, mozek to bude přijímat stejně jako fyzickou bolest — za to odpovídají tytéž zóny. Ve výsledku dochází k procesům, které ovlivňují náladu a napomáhají rozvoji deprese.

Učit se, učit se a ještě jednou učit se

Co se děje: Nové informace pro mozek znamenají neustálé změny okolního prostředí. Proto se snaží adaptovat, rozvíjí se a odměňuje se dofaminem, hormonem radosti, za získání a zpracování nových informací. Jestliže chcete být šťastní, nebojte se zkoušet něco nového, měnit situaci a učit se to, co ještě neznáte.

Věnovat se sportu

Co se děje: Fyzická zátěž — to je stres pro tělo. Jakmile stresová zátěž končí, začínají se uvolňovat endorfiny. Vznikají v hypofýze mozku jako odměna a jsou podobné opiátům (například morfium), které snižují bolest a zlepšují náladu. Není třeba běhat maratón, i obyčejná procházka dělá divy. Ne nadarmo ji mnozí spisovatelé a hudební skladatelé považují za nutnou podmínku tvůrčího procesu.

Tvrdě spát

Co se děje: Zatímco spíme ve tmě, uvolňuje se hormon metalonin — zpomaluje všechny procesy v organismu, pomáhá mu znovu nabrat síly a zvyšuje obsah serotoninu v hypothalamu. Jestliže mozek registruje změnu osvětlení, začíná se uvolňovat stres, aby rychleji vzbudil tělo. Proto je důležité spát 6-8 hodin denně výhradně v temné místnosti.