Média: Pro zadržování Ruska vyvíjejí USA novou jadernou bojovou hlavici

Podle jeho slov vypracoval Pentagon nový přehled jaderné politiky, podle něhož budou americké modifikované balistické rakety podvodní dislokace Trident D5 vybaveny takovými bojovými hlavicemi. Zdůraznil, že podobné akce USA jsou zaměřeny na zadržování Ruska před použitím jaderných bojových hlavic taktického určení v případě konfliktu ve Východní Evropě.

© Sputnik/ Vladimir Smirnov MO RF obvinilo Pentagon z klamání světové veřejnosti

Řekl rovněž, že přehled nové jaderné politiky byl vážně zredigován, v důsledku čehož byly z jeho definitivní verze odstraněny „mnohé hrozné věci".

„Podle toho, co mi řekli lidé, kteří to napsali, to je právě to, čeho se snažili dosáhnout — dát jasnou zadržující zprávu Rusům, severním Korejcům a Číňanům. Dobrý, odměřený, ale silný jazyk, jehož se tam používá, dává jasně najevo, že každý pokus Ruska nebo KLDR použít jaderné zbraně bude mít pro ně velmi vážné následky", dodal.

Wolfsthal konstatoval, že Pentagon rozšířil v novém přehledu seznam podmínek, za nichž použijí USA proti nepříteli jaderné zbraně.