Stephen Hawking předpověděl „šílená horka“ na Zemi

Profesor se domnívá, že Země může zopakovat osud Venuše, nebude-li vyřešen problém skleníkového efektu. Výzkumy NASA svědčí, že před čtyřmi miliardami let připomínala Venuše Zemi: byla tam zřejmě voda, rostliny, také teploty na planetě odpovídaly dnešním zemským. Avšak nahromadění skleníkových plynů v atmosféře zahřálo Venuši na 460 stupňů Celsia.

S ohledem na to, že věk Země činí 4,5 miliardy let, bude lidstvo nuceno hledat již za 200-500 let nový „domov," předpovídá vědec.

„Až potkáte příště člověka, který popírá změny klimatu, pošlete ho na Venuši. Cestu zaplatím," uvádí fyzikova slova portál CNET.