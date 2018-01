Fancy Bears: McLaren dostal ohledně ruského týmu politickou zakázku

Bývalý ředitel pro právnické otázky Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Howard Stapp si myslí, že cílem zprávy ředitele nezávislé komise Světové antidopingové agentury (WADA) Richarda McLarena bylo odstranění ruského týmu z olympijských her v Riu a v Pchjongčchangu. Ale také diskreditace Mezinárodního olympijského výboru a celého olympijského hnutí, stojí ve vyšetřování, které bylo publikováno hackerskou skupinou Fancy Bears.

„Takový pocit, že první část zprávy McLarena měla cíl vést k odstranění ruského týmu z her v Rio de Janeiru, a druhá část? K odstranění týmu z her v Pchjongčchangu? Ale nijak ne k řešení záležitostí se sportovci na individuální úrovni," stojí v dopise Stappa generálnímu řediteli MOV Christophu De Kepperovi a dalším funkcionářům Mezinárodního olympijského výboru.

Podle názoru autora dopisu to, co bylo učiněno McLarenem, „staví MOV , mezinárodní federace a olympijské hnutí do velmi složité situace".

Po analýze korespondence Fancy Bears tvrdí, že „Američané a Kanaďané se snaží odstranit Evropany z vedení olympijského hnutí". Také se zmiňuje, že řada členů týmu McLarena měla vztah k tajným službám. Konkrétně se jedná o Richarda Younga — partnera advokátské komory, která je podle tvrzení Fancy Bears známá svými těsnými vazbami na FBI.

„Všechna tato fakta hovoří o tom, že sportovní činitelé vedou napjatý boj o moc a peníze. Boj za „čistý" sport vypadá jako speciální operace, kde Richard McLaren hraje roli kouřové clony pro tajné agenty," stojí ve vyšetřování Fancy Bears.

Politolog a ředitel moskevské kanceláře Urus Advisory Alexej Panin v přímém přenosu rádia Sputnik zmínil, že tato odhalení by se ze své podstaty mohla stát dalším důvodem pro skandál okolo WADA.

„Toto už není první důvod pro skandál, který by mohl zatřást WADA — ale při jiných okolnostech a v jiné realitě. Je možné si například vzpomenout na to množství výjimek, o kterých bylo rozhodnuto touto organizací pro sportovce z řady zemí, aby mohli využívat preparáty, které se vztahují k dopingu, a vytvářet přitom sportovní rekordy," řekl Alexej Panin.

Podle jeho názoru ovšem poslední odhalení nepovedou k žádným následkům pro organizační strukturu WADA, jelikož tato organizace se vůbec neřídí principy „čisté hry".

„Je možné, že tomu mezinárodní tisk i bude věnovat pozornost. Ale žádné fundamentální následky na úrovni organizačních či institucionálních rozhodnutí to mít, samozřejmě, nebude," myslí si Alexej Panin.