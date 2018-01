Jako v pekle. Seznam letišť, na které je lepší nelétat

Jako drahé hodinky, které fungují perfektně – nejlepší letiště světa mohou být nudná. Přistáváš, rychle procházíš pasovou kontrolu a už jsi v hotelu. Zkušenost je to příjemná, ale není památná. Zkusit si projít špatným letištěm – to je to pravé dobrodružství, píše list The Economist.