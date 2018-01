Tyto děti musejí jednou za rok kouřit – nejabsurdnější křesťanská tradice ve světě!

Děti berou často tuto nikotinovou tradici s nadšením, a dospělí, jak se ukázalo, vůbec nejsou proti. Například babička dvou malých místních obyvatel Rosa Hermeneguilda je velmi spokojena s tím, že její vnuci kouří jen o svátku, vždyť podle jejího názoru „pak už kouřit nebudou", a „nestačí si na cigarety zvyknout".

Odkud tato divná tradice pochází a co vlastně symbolizuje, na to si už místní obyvatelé nepamatují. Ale třeba 88letý Eduardo Augusto si vzpomíná, že ještě jeho dědeček tuto tradici pochvaloval, a že ještě jako dítě ji podporoval. Tedy je tradice nejméně 200 let stará.

Regionalisté podotýkají, že tato tradice je nějak spojena s pohanským svátkem přerodu. Tato teorie by vypadala logičtější, kdyby den po tom kouření děti zahodily cigarety, drželi dietu a začínali sportovat.