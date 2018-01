Bývalý šéf české policie zkritizoval počínání Zemanovy ochranky při útoku aktivistky Femen

Zhodnotil akce prezidentovy ochranky jako „ne zcela dostačující". „Podobná osoba by neměla mít možnost přiblížit se k tělu prezidenta. Vždyť kdyby měla v rukou zbraň, mohla by jí použit proti hlavě státu," řekl. Vyslovil kromě toho předpoklad, že „mezi novináři mohla tato žena mít nějakého pomocníka".

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky Polonahá aktivistka Femen se vrhla na Zemana 7

Bývalý prezident české policie podotkl, že podle paragrafu 351 Trestního zákoníku České republiky se pokus násilím nebo hrozbou zabránit jinému člověku v uplatnění jeho volebního práva trestá odnětím svobody od šesti měsíců až do tří let. „Nevím, bude-li tomu tak ve skutečnosti (vůči aktivistce Femen), ale v opačném případě by to znamenalo, že nejsme pány ve vlastní zemi," řekl Novotný.

Zpravodaj RIA Novosti se ho zeptal, jestli mohou protiruské nálady českých politiků ovlivnit hodnocení jednání aktivistky českými soudními a právními orgány.

„Byl bych rád, kdyby podobný vliv nebyl. Obávám se však, že je, a ovzduší v republice je opravdu takové, a to je nesmyslné, protože poškozuje české zájmy. A ty spočívají v tom, abychom měli co nejlepší vztahy s velmocemi a nenaslouchali tomu, co nám bude někdo radit nebo rozkazovat, s kým se můžeme přátelit, a s kým ne," prohlásil Novotný.