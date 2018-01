Němec, který trénoval ruské biatlonistky, reagoval na Rodčenkovova obvinění

Pichlerova slova cituje portál Championat.com.

„Bohužel nemůžu jet do Pchjongčchangu, neboť to nedovoluje MOV, ale budu kontrolovat situaci v týmu. Můj právník říká, že u soudu nemáme šance na odvolání proti tomuto rozhodnutí. V čem je problém? Rodčenkov tvrdí, že Zajcevová čtyři roky brala EPO a já jako zkušený trenér jsem to musel vědět. Já jsem však do toho nebyl zapleten a jako zkušený trenér jsem to nemohl vidět a nevěřím v to. Chci vědět, jak jsem byl do tohoto dopingového skandálu zapletený," řekl Pichler.

Němec požádal, aby byly poskytnuty důkazy o jeho vině. „Testy mých sportovkyň nikdy neukázaly pozitivní výsledek. Všechny ruské sportovkyně během tréninku v Evropě kontrolovala WADA a nebylo to možné. Nebyly žádné pochybnosti. Nedostal jsem však ani šanci, abych mohl osobně dokázat svou nevinu," dodal trenér.

Pichler působil v týmu ruských biatlonistek mezi lety 2011 a 2014.

21. prosince 2017 mu Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zamítl akreditaci na ZOH 2018 v Pchjongčchangu, neboť jeho bývalé svěřenkyně Olga Zajcevová, Olga Viluchinová a Jana Romanovová byly uznány vinnými z užívání dopingu a byly doživotně vyloučeny z účasti na olympijských hrách. Jejich výsledky ze ZOH v Soči byly anulovány.

Rodčenkov stál v čele Moskevské antidopingové laboratoře v letech 2005 a 2015. V lednu 2016 se přestěhoval do USA, kde se stal informátorem Světové antidopingové agentury (WADA). Rodčenkov obvinil ruské vítěze a medailisty ze ZOH 2014 z užívání zakázaných látek.