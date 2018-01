Jak ovlivňují různé tekutiny mužský organismus: to, co bys měl vědět

Mléko

Lídr v obsahu proteinu, který může soupeřit s populárními bílkovými koktaily. Kazeín obsažený v mléce se absorbuje svaly pomalu, a dává tedy energii po dlouhou dobu. Nedá se to říci o práškovém proteinu: ten se stravuje rychle a stejně rychle se vylučuje. Takže když se účastníš maratónu nebo rád se cvičíš s těžkými činkami v tělocvičně, nezapomínej na mléko. Samozřejmě za podmínky, že nemáš intoleranci laktózy. A to není tak strašné: trpí jí pouhých 10% obyvatel zeměkoule. Abys věděl, jestli k jejich počtu nepatříš, nemáš se dohadovat, ale jít k lékaři.

Mléko je nejlépe ultrapasterizované: užitečných látek je v něm skoro tolik, co i v čerstvě nadojeném, a obsah nebezpečných bakterií skoro nulový. Avšak mléčné koktaily od McDonald's budou sotva užitečné: je nich mnoho cukru, který má záporný vliv jak na tělesnou váhu, tak i bohužel na úroveň testosteronu.

Sodovka

To je snad nejméně „chlapský" nápoj. Kyseliny, které obsahuje, mají záporný vliv na žaludek a vymílají z organismu vápník, což snižuje úroveň testosteronu. Produkci testosteronu potlačuje také nadměrný obsah cukru (asi 6 lžiček na sklenici!). To je také příčina nadbytečné váhy. Takže ani jeden důvod „pro".

Šťávy a smoothie

Určitě jsi slyšel něco o šťávovém detoxu od svých známých, a možná i sám se pokusil očistit svůj organismus tímto způsobem. Bohužel, má to s detoxem jen málo společného. Za prvé proto, že šťávy sladkého ovoce mají velkou kalorickou hodnotu. Kyselé šťávy — jablečná a pomerančová — i když nejsou tak výživné, jsou také velmi nebezpečné: když je požívá člověk pravidelně, může dostat žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.

Zelené koktaily

Ve své většině se skládají na 30 % z protřeného listí salátu, špenátu nebo jiné zeleniny, a vody. Jsou to velmi dobré nápoje, kontraindikace prakticky nejsou. Chlorofyl, který zelené koktaily obsahují, je unikátním zdrojem sluneční energie. Proto posilují stejně dobře jako energetické nápoje. A na rozdíl od nich nezatěžují srdce, zabraňují některým formám rakoviny a aterosklerózy, ozdravují játra, odvádějí toxiny, stimulují střevo, štítnou žlázu a slinivku břišní, a také regulují krevní tlak. Přidáš-li do zeleného koktailu nějaké ovoce, budeš mít nejen užitečný, ale i chutný nápoj. Tvoje dívka to dokáže ocenit.

Káva

Jeden z nápojů, které mohou být mimořádně užitečné, když je piješ správně, a velmi škodlivé v opačném případě. V případě kávy budou správné nejvíce tři šálky denně. Když dokážeš tuto normu dodržovat, můžeš očekávat posílení srdce a cév, snížení rizika aterosklerózy, cukrovky a dokonce i rakoviny. Nadměrná spotřeba kávy může způsobit problémy se srdcem, žaludkem a dokonce i se sexem. Zaviňují to fytoestrogeny, které mohou potlačovat produkci testosteronu. Aby k tomu došlo, musíš ostatně pít denně více než 10 šálků.

Čaj

Podle názoru japonských vědců, mužové, kteří pravidelně pijí čaj, mají menší pravděpodobnost onemocnět na rakovinu prostaty, než ostatní. Za to musíme poděkovat zvláštnímu fermentu, který napomáhá sebeničení rakovinových buněk. A čaj také výborně pomáhá po opičce, když ho piješ teplý a s medem. To všechno platí ale jen pro kvalitní zelený čaj. Černý čaj je sice také užitečný, nemá však tak zázračné vlastnosti. Výjimku tvoří pchu-er. Je taký schopen odvádět toxiny, má kladný vliv na játra a ledviny, a povzbuzuje lépe než káva.

Voda

Čistá voda je nejlepší varianta. Nezávisle na tom, jaký máš způsob života a jak mnoho jiných nápojů požíváš, vodu potřebuješ nejvíce. Jenom dávej pozor, aby měla zbilancované minerální složení, tedy obsahovala dostatečné množství vápníku, hořčíku a fluóru. Abys zjistil, odpovídá-li voda, která teče z kohoutku, musíš ji dát do laboratoře. V případě nutnosti ji můžeš trochu zlepšit pomocí vodního filtru, který obohacuje vodu užitečnými minerály.