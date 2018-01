„Zbožňuji Rusy“: Britové o řidiči OT, který vjel do prodejny pro víno

Opilý obyvatel města Apatity v Murmanské oblasti vjel ráno 10. ledna v ukradeném obrněném transportéru do skleněné výlohy prodejny, po čemž se pokusil ukrást láhev vína a byl zadržen. O tomto incidentu informovala četná západní masmédia, mj. The Independent, The Daily Mail, The Daily Star a další. Čtenáři tuto zprávu aktivně komentovali.