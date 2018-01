Ukázalo se, že francouzský prezident je autorem erotického románu

V článku se praví, že Macronova sousedka, která si v roce 1993 vydělávala jako písařka, sdělila časopisu toto: „Jednou mne požádal, abych přepsala na počítači 300 stránek knihy, kterou právě napsal. Byl to odvážný román, pikantní! Jména byla samozřejmě vymyšlená, ale myslím, že chtěl vyjádřit to, co tenkrát cítil."

Macron se seznámil s budoucí manželkou Brigitte Trogneux, když studoval na gymnáziu, učila francouzštinu. Pár uzavřel sňatek v roce 2007. Věkový rozdíl manželů činí 24 let.