Kusturica promluvil o svém nepochopení nového jazyka filmu

© Sputnik/ Sergey Pyatakov Kusturica promluvil o příčinách hlubokých vazeb mezi Srbskem a Ruskem

„Film naprosto změnil povahu. Není to, co byl před 20 lety, dokonce já mám problémy s pochopením tohoto nového jazyka. Nepodobá se tomu, který existoval, když jsem před 40 lety začínal, když jsme studovali filmové zákony podle Bazina (teoretik filmu — red.), Poláků a Rusů. Dnes to neexistuje, existuje pouze trh, který žádá, aby autoři filmů plnili jeho objednávku, vede to často k zmatku," řekl Kusturica v interview pro Blic.

Podle režiséra, hodlá nastolit na svém festivalu Kustendorf, který se má konat v Srbsku 16-21. ledna, téma, co je to film, a jestli má dnes přednost seriál jako vyjadřovací prostředek.