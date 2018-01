Putin přirovnal komunismus ke křesťanství a mauzoleum k relikviáři

„Řeknu teď, možná, něco, co se nemusí všem líbit, ale povím to tak, jak myslím. Víra nás, zaprvé, vždy doprovázela, posílila, když měla naše země, náš lid zvlášť těžké časy. Byla taková tvrdá léta boje proti náboženství, když zabíjeli duchovní, bořili chrámy. Současně ale tvořili nové náboženství. Komunistická ideologie se velmi podobá křesťanství, ve skutečnosti jde o svobodu, rovnost, bratrství, spravedlnost, to všechno v tom je. A co třeba kodex budovatele komunismu? Je to sublimace, je to prostě primitivní výňatky z Bible, nic nového nevymysleli," řekl Putin v interview pro film Valaam, jehož úryvek promítl pořad Vesti něděli v televizi Rossija 1

Prezident RF srovnal vztah komunistů k Leninovi s uctíváním světců v křesťanství. „Podívejte se, dali Lenina do mauzolea. Čím se to liší od svatých ostatků pro pravoslavné, prostě pro křesťany? Když mi říkají, že to není tak, že v křesťanství tato tradice neexistuje, odpovídám: Jak to, že neexistuje? Podívejte se v Athosu, mají tam svaté ostatky, tady jde také o svaté ostatky," řekl Putin.