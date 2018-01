Ruska vyprávěla, jak její automobil kamenovali v Polsku

© AP Photo/ Al Grillo V USA došlo k velké dopravní nehodě za účasti 35 automobilů. Video

Podle jejích slov přijela do Gdaňsku s matkou a čtyřletou dcerkou na víkend. K události došlo 13. ledna ráno, když se Molodcovová s rodinou chystala jet do akvaparku.

„Máma usazuje dítě do auta. V té chvíli z okna ve druhém patře domu, vedle něhož je zaparkované auto (řidiči vědí, jak vypadají parkovací místa v centru Gdaňska, podél domů) začínají jak kroupy padat kameny! Ne oblázky nebo kaménky, ale pořádné kameny, které mohou rozbít nejen lidskou hlavu, ale i sklo automobilu! Díky bohu ani jedna z mých drahých spolucestujících nebyla zraněna," řekla Ruska.

Žena dále uvádí, že policisté, kteří dorazili na místo, požadovali, aby rozhovor probíhal pouze v polském jazyce, a také dlouho zjišťovali, jestli se žena nachází legálně v Gdaňsku.

„Z domu, z něhož nás kamenovali, vyšli dva urostlí mladíci v čepicích, velmi podobných těm, které máma uviděla v tom okně. Ano, ano, ona je viděla a samozřejmě to řekla policii, ukázala to okno a uvedla další podrobnosti. Ale pro policii nebylo důležité zjišťvat situaci, nýbrž zjistit, jakým způsobem se turisté z Kaliningradu dostali do Gdaňska," zdůraznila Molodcovová.

Podle jejích slov, když policisté nakonec došli k tomu bytu, už tam nikdo nebyl.

Kvůli rozbitým sklům automobilu se Rusky nemohou vrátit do Kaliningradu. Pojišťovna slíbila, ž nahradí výdaje za výměnu skla až v pondělí.