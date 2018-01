Škodlivá zdvořilost: 5 slov, která snižují vaši úroveň

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Ruský jazyk v Česku – oběť sankcí a demografie

Tady máte 5 běžných slov a výrazů, jež snižují vaši úroveň:

1. Můžu

Slova můžu a nemůžu nás vracejí do dětských let, když jsme museli žádat o dovolení a záviseli na rozsudku dospělého. Je to již původně nerovný postoj. V dospělém životě je slovo můžu běžné a předpokládá pouze konkrétní žádost.

Nahraďte žádost o dovolení výrazem vhodnějším pro danou situaci. Dodejte k tomu klidnou intonaci a jste člověk, který ví, co chce od života.

2. Děkuji

Někteří lidé příliš často říkají slovo děkuji. Příčina může spočívat v neschopnosti ukončit rozhovor, ve zvyku stále děkovat, v trapné situaci.

Představte si, že jste přinesl šéfovi zprávu o vaší práci, ten v ní našel nedostatky a požádal, abyste ji předělal. Odpovíte mu: "Ano, je to moje chyba, promiňte, děkuji za poznámky, všechno předělám, odpusťte." Vypadá to nepřesvědčivě a uboze. Sotva z vás bude kandidát na vyšší funkci.

Nebylo by lepší vynechat tuto frázi a říct s pocitem vlastní důstojnosti: „Všechno jsem pochopil, předělám." Všichni jsme lidi a máme právo na chyby. Není třeba se příliš oddávat sebekritice a ospravedlňovat se. Snižuje to naši důstojnost.

3. Neruším vás?

Nejčastěji to říkají záměrně, když chtějí vyslovit zvláštní úctu vůči spolubesedníkovi. Ale snížení osobní hodnoty není nejlepším způsobem jak dosáhnout žádoucího účinku. Lidé si mnohem víc váží úcty ze strany sobě rovných.

4. Nemohl byste…

Částice ne je ta nejzlověstnější. Hned navrhujete člověku hotové negativní rozhodnutí. Podtext je následující: „Vím, že mi to odmítneš, jsem v tvé moci." A odpoví-li vám tento člověk kladně, bude to vypadat spíše jako laskavost.

Nahraďte tuto frázi kladnou a zbavte se částice ne: „Mohl byste…?" Tady je jasná rovnost a pevná víra ve výsledek.

5. Moc se mi to líbilo

Sama o sobě je to příjemná věta. Je upřímná a výborně se hodí pro přátelské a blízké styky. Chcete-li ale učinit důraz na vlastní mínění, lepší bude použít tuto větu opatrně.

V jistých situacích může vzniknout dojem, že váš odhad je povrchní, nebo že není moc těžké udělat na vás dojem. Chcete-li, aby vaše hodnocení vyznělo vážně, máte ho prohloubit a konkretizovat, například: „Jsem spokojen." „Mně to vyhovuje." „Učinilo to na mne velký dojem."

Závěr: abyste vyzařoval jistotu, stačí občas nahradit ve svém projevu běžná slova těmi, která zdůrazní vaši hodnotu. Pak určitě nastanou pozitivní vnitřní změny.