Válečníci předního kraje. Nejhrozivější bitevní letouny ve výzbroji

A-10 Thunderbolt II

K americkému letounu přímé palebné podpory A-10, zařazenému do výzbroje v roce 1977, piloti přistupovali zpočátku poměrně skepticky. Kvůli jeho zevnějšku dostal nelichotící přezdívku prase bradavičnaté (warthog). V Pentagonu dlouhou dobu probíhaly spory, zda letectvo tento bitevní letoun vůbec potřebuje, nicméně tečku udělal sám stroj během operace Pouštní bouře. Jak tvrdí americká armáda, za sedm měsíců kolem 150 nevzhledných letounů A-10 zničilo přes 3 000 kusů irácké obrněné techniky.

© flickr.com/ Mario Sainz Martínez

Hlavní charakteristikou prasete bradavičnatého je jeho hlavní výzbroj. Letoun je fakticky postaven kolem obrovského leteckého sedmihlavňového rotačního kanónu GAU-8. Během jedné vteřiny je schopen vypálit na nepřítele sedmdesát 30mm protipancéřových nebo třištivo-trhavých střel o hmotnosti téměř půl kilo každá. Dokonce i krátká dávka postačí, aby byla zničena tanková kolona výstřely do lehce pancéřované střechy. Kromě něj je letoun schopen nést řízené a neřízení střely, pumy a kanóny.

Su-25

Věhlasný sovětský bitevní letoun poprvé vzlétl 22. února 1975 a doposud ho má ve výzbroji přes 20 zemí světa. Spolehlivý a výkonný letoun s velmi velkou životností si spravedlivě zasloužil lásku ze strany pilotů přímé letecké podpory. Su-25 je vybavený působivým kompletem výzbroje: leteckými kanóny, pumami různé velikosti a různého určení, řízenými a neřízenými raketami vzduch-země a řízenými raketami vzduch-vzduch. Letoun může nést až 32 druhů výzbroje a k tomu 30mm letecký kanón GŠ-30-2.

Vizitkou Su-25 je jeho ochrana. Kabina pilota je chráněna titanovým pancéřováním o síle 10-24 mm. Pilot je tak spolehlivě chráněn před jakýmikoliv zbraněmi s ráží do 12,7 mm. Veškeré kriticky důležité systémy bitevního letounu jsou rovněž zabalené do titánu a navíc se ještě duplikují. Pokud jeden systém bude poškozen, tak okamžitě nastartuje náhradní.

EMB-314 Super Tucano

V porovnání s reaktivními těžce ozbrojenými letouny Su-25 a A-10 lehký turbovrtulový bitevní letoun Super Vulcano spíše připomíná letoun pro sportovní nebo cvičné lety. Zpočátku se toto dvoumístné letadlo vyvíjelo jako výcvikový letoun pro vojenské piloty. Později však EMB-314, který poprvé vzlétl 2. června 1999, byl dopracován. Kabinu obklopilo pancéřování a do trupu letadla umístili dva 12,7mm kulomety. Kromě toho byl letoun vybaven závěsnými body pro 20mm kanón, neřízené rakety a letecké pumy.

© Sputnik/ Maia Maschatina

Od Super Tucano se nepožaduje účast v rozsáhlých vojenských operacích. Tyto letouny se často začaly v poslední době označovat za protiguerillové stroje. Využívá je například kolumbijská vláda pro boj proti drogovým kartelům.

Alpha Jet

Lehký reaktivní bitevní letoun Alpha Jet, vyvinutý německou společností Dornier a francouzským koncernem Dassault-Breguet, se využívá od roku 1977 a doposud ho má ve výzbroji 14 zemí světa. Tyto stroje jsou určeny pro útok proti pohyblivým a stacionárním cílům převážně na bitevním poli a v taktické obranné hloubce. Umožňují řešit úkoly, jako je bezprostřední letecká podpora pozemních sil, izolace bitevního pole, znemožnění nepříteli transportovat posilu a zásoby a rovněž letecký průzkum spolu s útoky na odhalené cíle ve frontovém týlu.

Zvláštní charakteristikou Alpha Jetu jsou jeho velké manévrovací schopnosti a na jeho váhovou kategorii schopnost nést poměrně velký bojový náklad až do 2,5 tuny. To dovolilo vybavit lehký bitevní letoun poměrně působivou výzbrojí. Na závěsných bodech pod trupem lze umístit kontejner s 30mm kanónem DEFA 553, 27mm kanónem Mauser nebo se dvěma 12,7mm kulomety. Na čtyřech závěsných bodech pod křídly lze umístit trhavé pumy o hmotnosti do 400 kg, zápalné pumy nebo kontejnery s neřízenými 70 mm raketami.