Německá média: ruský Cirkon je nebezpečný pro americké letadlové lodě

V článku se hovoří o modernizaci atomových křižníků Admiral Nachimov a Petr Veliký. Tyto lodě, podle názoru autora článku, byly považovány za zastaralé. Nyní je ovšem plánováno vyzbrojit je protivzdušnými systémy S-500 a okřídlenými střelami Kalibr.

Největší novinkou se ovšem stanou hypersonické rakety Cirkon 3M22. Tato raketa je schopná dosahovat šestinásobné rychlosti zvuku. Její dolet bude okolo 600 kilometrů. S pomocí této rakety může být ruská flotila velkou hrozbou pro americké letadlové lodě, i pro lodě ostatních zemí, píše Stern.

V článku se zmiňuje, že ozbrojený konflikt mezi Moskvou a Washingtonem je málo pravděpodobný, přičemž Rusko bude modernizované lodě využívat k posílení své image jako supervelmoci a pro „projekci moci" v různých částech světa. Tyto lodě změní oceány v „nebezpečné vody" pro americké letadlové lodě, uzavírá autor.

Práce na projektu Cirkon jsou tajné. Je známo jen to, že raketa bude schopna vyvíjet rychlost od 5 do 10 násobku rychlosti zvuku a zasahovat cíle na vzdálenost od 300 do 500 kilometrů. Pro srovnání: Ruské protilodní rakety nyní jsou schopny dosahovat rychlostí 2-2,5 Machu.