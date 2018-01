USA zakládají v Sýrii „teroristickou armádu,“ prohlásil turecký vicepremiér

„Místo toho, aby spolu s Tureckem bojovaly s Islámským státem, posílají USA teroristické frontě YPG (sebeobrana syrských Kurdů) tisíce kamionů se zbraněmi, a také zakládají tak zvané bezpečnostní síly na syrské hranici, což je hra s ohněm. USA využívají boj s IS jako záminku, zakládají teroristickou armádu, kterou nazývají „bezpečnostní síly." Není to boj s IS a terorismem, ale jejich podpora," napsal Bozdag na svém účtu na Twitteru.

Dodal, že „tato podpora je v rozporu s přátelstvím, spoluprací a strategickým partnerstvím Turecka a USA."

„Proti podobným provokacím, které ohrožují bezpečnost naší země a celého regionu, podnikne Turecko příslušná opatření. Jak řekl náš prezident, můžeme jednou v noci nečekaně zaútočit," napsal turecký politik.