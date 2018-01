Lavrov hovořil o „mase důkazů“ protiruského směřování protiraketového štítu USA

„Japonští kolegové prezentovali argumenty o tom, že tento systém Aegis Ashore, přesněji její variace, jako oni říkají, který bude umístěn v Japonsku, bude rozdílný od toho, co má Jižní Korea a co je v Evropě. My takové informace nemáme," řekl Lavrov.

Podle jeho slov svědčí ruské informace o tom, že systém Aegis Ashore je založen na univerzálních startovacích zařízeních, které jsou schopné vystřelovat i útočné zbraně.

Japonsko tvrdí, že se chystá instalovat elementy protiraketové obrany pro ochranu proti severokorejským balistickým raketám.

„My neznáme žádný případ kdekoli na Zemi, kde by Američané po instalaci svých zbraní předali kontrolu do rukou nad těmito zbraněmi zemi, na jejíž území se to odehrálo. Já velmi silně pochybuji o tom, že v tomto případě udělají výjimku," zdůraznil Lavrov.

Ruský ministr dodal, že by Moskva v tomto případě chtěla od Tokia dostat „přesvědčivější informace".

Američtí kolegové nyní, podle jeho slov, prohlašují: „Nedělejte si starosti, není to proti vám."

„Existuje ale masa důkazů o tom, že to vše je úplně jinak," dodal Lavrov.