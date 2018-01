Erdogan slíbil, že zničí oddíly syrské opozice, které USA budují na syrské hranici

„Amerika teď na našich hranicích buduje teroristickou armádu, která ohrožuje bezpečnost Turecka. Naším úkolem je zadusit tuto armádu, dokud se ještě nenarodila. Pokud Spojené státy chtějí s těmito divokými tvory navázat spolupráci, tak to je jejich věc. My to ale nedopustíme," řekl Erdogan, když vystupoval v Ankaře.

Prezident podotkl, že turecká armáda bude nadále ostřelovat pozice sil sebeobrany syrských Kurdů v Afrinu.

„Naše ozbrojené síly v nejbližší budoucnosti, doufám, vyřeší problém v Afrinu. Operace může začít v jakýkoliv okamžik," dodala hlava tureckého státu.

Včera se objevily informace, že koalice buduje v Sýrii „hraniční bezpečnostní síly pro zajištění ochrany oblasti, kterou má pod kontrolou. Cílem je vycvičit 30 000 lidí, přičemž 15 000 má přijít ze Syrských demokratických sil (SDF).