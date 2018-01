Fascinující krása: vesnický život na fotografiích Eleny Šumilovové

Ve věku internetu se není těžké stát známým, kdyby bylo, jak se říká, co ukázat. To určitě platí pro Elenu Šumilovovou. Sláva spadla na Elenu z celého světa: britský Daily Mail pravidelně píše o jejích nových fotografiích, Američané natočili o ní film, v sociálních sítích mladou maminku obdivují stovky tisíc Rusů…

Tato absolventka Vysoké školy architektury žije se svým manželem Andrejem a dětmi Péťou, Váňou a Jaroslavem v Tverské oblasti na farmě blízko lesního jezera více než 9 let. Tehdy, před 9 roky, Andrej přijel do těchto míst s kamarádem myslivcem na víkend. Rozhlédl se a zamiloval se do přírody. Zanechal v Moskvě byznys a koupil pozemek. Podle něho přestěhování rodiny z Moskvy do provincie bylo, mimo jiné, způsobené touhou naučit děti pracovat a komunikovat s přírodou.

Elena Šumilovová je fotografka samouk. Ušla cestu od běžného začátečníka do světoznámého fotografa. Na začátku Elenin manžel stejně jako její rodiče byli proti její nové zálibě, ale jejich vztah se změnil poté, co Elena začala vydělávat peníze na svých fotografiích.