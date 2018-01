Nejsexuálnější řidičky náklaďáků se pohádaly kvůli titulu

Desmondová šest let řídí vyklápěcí auto a tvrdí, že Williamsovou strčí do kapsy. Říká, že miluje svou práci. „Pokud by se mi to nelíbilo, tak bych to nedělala tak dlouho," tvrdí dívka. Z 19 řidičů její kolektiv má pouze tři ženy. „Je strašná škoda, že máme tak málo žen, byť by jich mohlo být mnohem víc," říká modelka.

V roce 2017 Desmondová obsadila druhé místo v soutěži krásy Miss Tattoo Australia a v roce 2016 na soutěži Girls of Ink Perth. Kromě toho drží řadu podobných titul z dalších soutěží.

Australská modelka Blayze Williamsová, kterou prohlásili za nejsexuálnější řidičku kamionu, již sedm let sedí za volantem náklaďáku. Podle ní ochranka v nočních klubech často nevěří, že její řidičský průkaz na tahač je pravý.

„Vždy jsem ráda vynikala, takže rozhodnutí se stát řidičkou kamionu bylo zcela přirozené," říká dívka. Podle ní se ráda obléká jako Barbie, ale mezi řidiči se cítí jako chlap.