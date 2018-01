Jdeme pod vodu: co způsobí za 25 let globální oteplení

Výsledky výzkumu byly uveřejněny v časopisu Science Advances.

Zvýšení teplot způsobí bouřky a silné lijáky v různých částech světa, včetně v Africe. Značně to zvýší riziko záplav nesouvisejících se zvýšením hladiny Světového oceánu. Ochrana obyvatelstva takových regionů jako Centrální Evropa, Afrika, Centrální a Severní Amerika, Indie, Pákistán, Indonésie a Čína si vyžádá podniknutí vážných opatření, míní výzkumníci.

V opačném případě mohou být desítky milionů lidí vystaveny přírodním kataklyzmatům. Podle odhadů vědců se má počet obyvatel USA a Kanady žijících v rizikové zóně zvýšit ze sta tisíc na jeden milion, a v Číně dosáhne 55 milionů.

Vědci zvolili období 25 let proto, že se za tuto dobu nepodaří tento trend žádnými opatřeními změnit. „Všechno, co se stane po těchto 25 letech, závisí na tom, co uděláme dnes," cituje časopis Scientific American jednoho z autorů výzkumu, Anderse Levermanna.