Brit si roztrhl hltan, když se snažil nekýchnout

Muž přišel do nemocnice se stížností, že nemůže mluvit a bolí ho v krku. Lékaři zjistili, že při zatlačení na krk se ozývá praskající zvuk. Tomografie ukázala, že ve vazivu mezihrudí (mediastinum) se nashromáždil vzduch a ve spodní části hltanu, kde se spojuje s jícnem, je trhlina.

Ukázalo se, že muž si způsobil zranění právě při pokusu zadržet dech. Pacient musel týden přijímat potravu pomocí trubičky, ale nyní se jeho stav zlepšil.

K podobnému případu došlo loni v USA. Šestadvacetiletá fanynka skupiny One Direction se dostala do nemocnice s kolapsem plic poté, co od srdce zpívala na jejich koncertě.